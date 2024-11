Půlka másla je z ciziny. Fiala s Babišem o cenu jen politicky soupeří, říká expert

Debata o rostoucích cenách másla přerostla v politický souboj. Zatímco premiér Petr Fiala obviňuje šéfa opozice Andreje Babiše z ovládnutí trhu s mlékárenskými produkty, předseda hnutí ANO argumentuje, že více než polovina másla se do České republiky dováží a firmy s ním spojované tak nemají na konečnou cenu takový vliv.

ODS @ODScz Kdo má másle na hlavě? Zeptejte se Andreje, proč je jeho máslo drahé! 🧈 https://t.co/oivSaNIx26 oblíbit odpovědět

„Trh ovládají asi tři silní hráči, včetně Agrofertu pana Babiše a jeho kamarádů. Jsou to jakési oligopoly, a to je případ, kdy má stát využít všechny nástroje pro to, aby pohlídal, zda někdo nezneužívá postavení na trhu a zda ceny skutečně odpovídají,“ řekl ve čtvrtek premiér Fiala v rozhovoru pro Blesk.

„Pan premiér je hlupák, který absolutně nerozumí ekonomickým věcem,“ řekl MF DNES Babiš a dodal: „Měl raději zůstat u Nuttely, kterou označil za základní potravinu. Víc jak 60 procent másla se dováží, největším českým výrobcem je Madeta a celá skupina Agrofert má na trhu podíl jen 8 procent. Je to další z mnoha lží pana Fialy, který by se měl už z toho antibabišismu léčit.“

Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka je podíl dovozu na trhu s máslem vysoký. Ze zahraničních fabrik podle něj pochází více než polovina másel, která jsou dostupná na českých pultech.

„Tentokrát má pravdu pan Babiš. Máme vysoký podíl dovozu na domácí spotřebě, v současné době je to zhruba 54 procent. Zároveň v Česku máme sedm výrobců másla. Přestože neznám jednotlivé objemy jejich produkce, Madeta je rozhodně největší,“ řekl iDNES.cz Kopáček. „Tvrzení, že trh ovládají pouze tři mlékárny, není pravdivé. Tolik k výroku pana Fialy,“ dodal.

Zvyšující se ceny másla jsou podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského problémem v celé Evropě. Na růstu cen má podle něj vliv několik faktorů. „V současné době je na světovém trhu nedostatek mléčného tuku. Stoupá poptávka po všech mléčných výrobcích, ale hlavně po těch tučných. Českou republiku ovlivnila také katarální horečka ovcí, která se dostala i mezi dojný skot a která snižuje užitkovost o deset až patnáct procent. Tučnost mléka dlouhodobě klesá. A cena másla tak roste,“ vysvětlil důvody nárůstu cen Kopáček.

Situace je podle něj vyhrocená také kvůli předvánoční poptávce. Vylučuje ale, že by za nárůstem cen stáli zemědělci nebo výrobci másla. „Když výrobcům másla nestačí jejich vlastní smetana, musí ji přikupovat na volném trhu. Ceny smetany vzrostly z původních 58 korun na 106 korun, někdy ji ale výrobci musí nakoupit i za 250 korun za kilogram. To jsou fakta, debaty mezi pány Fialou a Babišem jsou politickým bojem,“ hodnotí situaci Kopáček.

Ceny másla dále rostou

Ceny másla jsou velkým tématem už od začátku podzimu. Tehdy uvedli zástupci Českomoravského svazu mlékárenského, že v létě bylo v mléku méně tuku, protože skot kvůli výkyvům teplot méně žral. Na konci září tak již 250 gramů mléčného tuku stálo 70 korun bez akce.

Ceny mezitím ale stále rostou. V říjnu pak podle údajů společnosti Česká distribuční, která analyzuje slevové letáky, meziročně zdražilo o 43 procent i v promocích, běžná kostka másla tak stála 52 korun.

Mezitím se ale začali přít zpracovatelé mléka a obchodníci, kdo za dalším nárůstem stojí, navzájem se tak obviňují Potravinářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

Ministr zemědělství Marek Výborný pak o minulém víkendu vystoupil v televizi a řekl, že za zdražením stojí část velkých mlékáren a prodejců, kteří se snaží využít, či zneužít situaci na trhu před Vánocemi. Po nich se totiž obecně očekává zlevnění, naopak před svátky bude většina domácností nakupovat tuky ve větším na vánoční pečení.

Cenovou politiku mlékárenského zboží začal v posledních dnech sledovat i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Podle jeho šéfa Petra Mlsny budou výsledky známy na jaře.