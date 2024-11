Nerovnost v dostupnosti dětských lékařů se zhoršuje, hrozí krize, řekl Pavel

„Naše zdravotnictví se potýká s řadou různých problémů, tím asi nejpalčivějším, který se promítá do různých částí republiky, je dostupnost lékařské péče. Máme zájem poskytovat stejnou kvalitu péče lidem ve všech částech republiky, což se ale v tuto dobu prakticky neděje,“ řekl Pavel.

Největším problémem je podle Pavla dostupnost praktických lékařů, a to jak pro dospělé, tak i pro děti a dorost. Právě u pediatrů je situace nejtíživější, zhruba 130 tisíc z nich totiž nemá svého praktického lékaře.

V případě praktických lékařů pro dospělé se situace podle Pavla postupně zlepšuje. „V oblasti pediatrie ale problém trvá, dále se prohlubuje a hrozí vážná krize,“ upozornil prezident.

Společně s účastníky kulatého stolu se Pavel dohodl na několika opatřeních, kterých lze podle jeho slov dosáhnout v krátkém čase. Hovořili také o úpravě legislativy. Pavel uvedl, že se se zástupci lékařů a zdravotnických organizací chce sejít i v budoucnu a výsledky jednání prezentovat premiéru Petru Fialovi a příslušným ministrům v průběhu několika týdnů. Konkrétní návrhy chce představit začátkem příštího roku.

Jedním z řešení, která by podle Pavla pomohla zlepšit dostupnost primární péče, je například motivace studentů ke studiu oborů, kde lékaři dlouhodobě chybí, především jde o pediatrii.

Málo lékařů v příhraničí i ve středních Čechách

Podle studie Masarykovy univerzity se nižší dostupnost primární zdravotní péče netýká jen příhraničních regionů, problémy jsou také v některých místech středních Čech.

Nejrovnější přístup k péči mají lidé ve Zlínském a Jihomoravském kraji a v Praze, uvedl na sociální síti X Jakub Hlávka, vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Naopak největší nerovnost panuje v Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Praktičtí lékaři pro děti podle studie nejvíc chybí obyvatelům okresů Tachov, Domažlice, Rakovník, Beroun, Mělník, Praha-východ, Jihlava a Znojmo. U zubních lékařů jsou označené oblasti Litoměřicka, Rakovnicka, Benešovska a Prachaticka.

Jakub Hlávka @JakubHlavka Veřejné zdravotnictví se z podstaty věci stará o zdraví celé populace, přičemž nejvíc péče potřebují spíše starší lidé.



Nyní máme 2,2 mil. seniorů, to se zvýší na 3 mil.+ - pomoci jim navigovat zdrav. a soc. služby bude klíčovým úkolem pro další dvě dekády. https://t.co/USblwudplF oblíbit odpovědět

„Výsledky poukazují na koncentraci kapacit do velkých měst, zatímco v jejich spádových oblastech je dostupnost primární péče nižší. Zvláště markantní je toto rozdělení v případě Středočeského kraje, který fakticky tvoří z hlediska dostupnosti primární péče vnitřní periferii,“ uvedl Hlávka.

Dostupnost analyzují také pojišťovny, podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny pacienti nejdéle k praktickému lékaři pro dospělé cestují v jihozápadním a severozápadním pohraničí. U dětských lékařů navíc například v příhraničí Tachovska a Domažlicka, dostupnost podle zákona je ale podle pojišťovny zajištěna pro všechny obyvatele.

V současné době je 40 procent praktických lékařů starších 60 let, dá se tedy očekávat jejich odchod do penze. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se situace zlepší do několika let, na profesi se připravuje 1667 nových. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je ale problém nové lékaře do některých regionů dostat.