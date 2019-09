Zdravotní pojišťovny lákají na bonusy a výhody. Na změnu zbývá pár dní

Fakta Jak na změnu pojišťovny První krok, který musí předcházet změně, je, zjistit si u svého lékaře, zda má s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit, uzavřenou smlouvu. „Je to častá chyba, když někdo mění pojišťovnu, aby mohl chodit k jinému zubaři, musí dát pozor, aby nepřišel o svého oblíbeného praktika,“ varuje výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada. ● Pročtěte si dobře, jaké bonusy nabízí vaše stávající pojišťovna a jaké nabízí vybraná nová pojišťovna. Zkušenosti ukazují, že řada klientů mění pojišťovnu bez toho, že dobře znala veškeré výhody, které jim ta stávající může nabídnout. Nabídka pojišťoven se v hlavních programech příliš neliší, bonusy nabízejí velmi podobné. ● Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a podepsat papírovou přihlášku. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí vaše nová zdravotní pojišťovna. vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete při návštěvách lékařů prokazovat. ● Pojišťovny si nemohou klienty vybírat, musí přijmout každého. ● Každý z téměř deseti a půl milionu pojištěnců může změnit pojišťovnu jen jednou za rok. Na výběr má ze dvou termínů: pokud zažádá do 31. března, tak se stane klientem nové pojišťovny od července. Pokud požádá do konce září, přejde k nové pojišťovně od ledna. ● Nezapomeňte o změně zdravotní pojišťovny informovat nejpozději při nejbližší návštěvě každého svého lékaře. Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte o změně pojišťovny informovat svého zaměstnavatele. ● Změnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím „pouličních“ náborových akcí odborníci nedoporučují. ● V roce 2017 byly náklady všech zdravotních pojišťoven z fondů prevence, tedy třeba na dentální hygienu nebo různá očkování, 892 mil. korun, což bylo o téměř 100 mil. méně než v předchozím roce, kdy tahle částka byla 987 mil. korun.