Braňme se připojištění, vyzývá Svaz pacientů v obavách z nových zákonů

Ostrou reakci Svazu pacientů ČR vyvolaly komentáře k novému zákonu o zdravotních službách, který nedávno schválila vláda a teď čeká v Poslanecké sněmovně. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) totiž umožní připojištění na péči, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, nebo i na doplácení rozdílu za lepší materiál, ale pouze ve stomatologii. Protože není jasné, co přesně bude možné připojistit, vyvolává to různé spekulace a obavy.

„Válek chce snížit dosavadní standard péče. Sice neřekl, co by měl být nový ochuzený standard a co by bylo na jakési připojištění, ale takový systém by finančně rozvrátil české zdravotnictví,“ varuje prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. „Braňme se takovým snahám!“ vyzývá na webu organizace.

Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba jde o nepochopení chystaných změn. Žádné omezování standardní péče podle něj nehrozí.

„Vláda schválila několik zákonů týkajících se zdravotnictví. Patří k nim i novela zákona o zdravotních službách, která posílí ochranu pacientů před nelegálním vymáháním poplatků. Lékaři budou muset zveřejnit ceník služeb, za které chtějí peníze, a nesmí v něm být nic, co hradí zdravotní pojišťovny. Umožní to platit takovou péči a služby, které zdravotní pojišťovny nehradí. Rozsah péče hrazené pojišťovnami se ale nezmění,“ ujišťuje Jakob.

Další novinky přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která také čeká na projednání poslanci. „Ani tam ale nejsou změny týkající se finanční spoluúčasti pojištěnců. Nárok na standard hrazené péče plyne z právních předpisů, které současná vláda do konce volebního období měnit nebude,“ říká Jakob.

Jste pro možnost připlatit si ve zdravotnictví za nadstandard? Ano 65 %(113 hlasů) Ne 35 %(62 hlasů)

I když podle ministra Válka nové zákony v obecné rovině zvýší možnosti pro připojištění na péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, žádné konkrétní položky neobsahují. Bude záležet na tom, o co budou mít lidé zájem a co jim nabídnou komerční pojišťovny.

„To nelze předjímat,“ říká Vlastimil Sršeň, mluvčí Pojišťovny VZP (dceřiné společnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny), která nabízí komerční cestovní i zdravotní pojištění například pro případ úrazu či vážných nemocí.

Prezident svazu pacientů Olejár přesto vidí v navržených změnách pokus, jak otestovat reakci voličů. „Když není v zákoně přesně vyjmenováno, za co si mají lidé doplácet, vyvolá to jen další cenový chaos, který pacientům prodraží péči, ale v ničem jim nepomůže, ani čekání na ošetření to nezkrátí,“ míní.

Podle něj populace stárne, ordinace jsou plné, chybí lékaři, ale peníze kapacitu zdravotnických zařízení nenafouknou. Navíc lidé, kteří péči potřebují nejvíc, na připlácení většinou nemají.

„Připojištění na zdravotní péči, třeba na lepší kloub, oční čočky nebo lehkou sádru, zatím možné není. V budoucnu možná, ale teprve poté, až se jasně řekne, co je standard placený pojišťovnami a co je nad tím, tedy co je nadstandard. Nic takového však zatím žádné zákony neřeší,“ vysvětluje Pavel Kolář, ekonomický ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny.

Rozdělení péče na standardní a nadstandardní dlouhodobě odmítá vedení zdravotnických odborů. „Současný systém není dokonalý, ale je solidární. Když rozdělíme péči na standardní pro všechny a nadstandardní pro ty, kteří zaplatí hotově nebo se připojistí, bude asociální,“ varuje předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Šéfka zdravotnických a sociálních odborů se obává, že lidé bez peněz se nedočkají nejmodernějších metod, které zkracují dobu léčby a urychlují návrat do práce, což snižuje náklady na péči. „Medicína se vyvíjí tak rychle, že když péči rozdělíme na standardní a nadstandardní, tak se může stát, že zakonzervujeme současný standard, do kterého se pak revoluční novinky budou dostávat mnohem pomaleji,“ líčí Žitníková.

I podle ní vnášejí současné debaty o možnostech připojištění do situace jen chaos. „Jeden z nových zákonů chce například povolit všem zdravotním pojišťovnám založení dceřiných společností, které budou nabízet komerční připojištění. Proč? Kdo platí zdravotní pojištění, má nárok na péči a další připojištění nepotřebuje. A kdo chce, může se už dnes pojistit u komerčních pojišťoven třeba na úraz či pobyt v nemocnici. Další pojišťovny nepotřebujeme,“ míní Žitníková.

Novinka v pojištění na péči

Pojišťovací makléř David Březina z Ostravy potvrzuje, že zákony v Česku zatím neumožňují připojistit se tak, aby pojišťovny platily za klienta péči zdravotnickým zařízením. „Lidé si ale mohou zajistit finanční podporu pro případ úrazu, pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici či invalidity. Letošní novinkou mezi ‚finančními polštáři‘ pro případ zdravotních potíží je pojištění dlouhodobé péče,“ říká Březina.

Novinka, kterou nabízí už několik komerčních pojišťoven a další ji chystají, nabízí jednorázovou výplatu nebo doživotní rentu lidem, kteří se vinou nemoci či úrazu stanou závislými na nepřetržité pomoci druhých. Smlouvu může uzavřít každý do věku 65 - 70 let, podle limitu určeného pojišťovnou.

Peníze určené k pokrytí vysokých nákladů na pomoc druhých dostane pojištěnec v případě, že nezvládá nejméně sedm z deseti základních životních činností vymezených zákonem o sociálních službách a bude mu přiznán příspěvek na péči. Některé pojišťovny nabízejí výplatu už od druhého stupně závislosti, některé až od třetího.

„Pokud se na dlouhodobou péči pojistí zdravý třicátník, který chce v případě ztráty soběstačnosti dostávat až do smrti rentu 20 tisíc korun měsíčně, bude platit měsíční pojistné okolo 350 korun. Pokud si stejnou rentu sjedná zdravý šedesátník, zaplatí měsíčně okolo 1 200 korun,“ jmenuje příklady Březina. A upřesňuje, že peníze dostane vždy klient pojišťovny, ale disponovat s nimi může i rodina, která o něj pečuje.

Zájem o pojistky pro případ nenadálých zdravotních událostí podle něj stoupá. „Sám jsem pojištěný na veškerá rizika spojená se zdravím, která trh nabízí, protože tím jistím sebe i rodinu,“ líčí Březina.

Z různých průzkumů plyne, že až dvě třetiny lidí si přejí mít možnost připojistit se na zdravotní péči a zvolit si například lepší materiál, léčebné metody nebo třeba přednostní ošetření. Jiní jsou naopak striktně proti takovému dělení péče. V tom, zda je vhodné zavést připojištění a kdy, se neshodnou ani zdravotničtí manažeři, politici či ekonomové.

Větší příliv soukromých peněz do zdravotnictví doporučuje například Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle jejího člena a ekonoma Aleše Roda jsou různé možnosti, jak docílit vyšší spoluúčasti pacientů, aniž by to omezilo standardní péči pro všechny.

„Současný stav financování českého zdravotnictví je neudržitelný. Náklady rostou, přibývá lidí, kteří péči potřebují, ale ubývá těch, kteří ji platí. Pokud brzy nedojde k zásadním reformám, hrozí kolaps celého systému. Budou chybět peníze i služby,“ varuje.

Podle něj by vyšší spoluúčast pacientů vedla k lepší a transparentní péči pro všechny. „Peníze za lepší materiál či rychlejší péči by šly do zdravotnictví a skončil by současný systém neformálních plateb lékařům v podobě obálek s penězi, alkoholu, dárkových košů nebo známostí, kterými si někteří lidé pomáhají k lepší či přednostní péči. Nikdo si nepohorší, všichni si polepšíme. Na řadě pracovišť vznikne poptávka po nových službách,“ míní Rod.

Naopak členové Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) jsou přesvědčení, že Česko ještě několik let nebude připravené na rozdělení péče na standardní a nadstandardní.

„Peněz je dost, příští rok půjde na zdravotnictví 530 miliard. Máme i dostatek lékařů. Problém je, že systém je velmi neefektivní. Spousta peněz jím protéká bez užitku. A například lékaři ztrácejí až polovinu času administrativou,“ popisuje současný stav Jakub Hlávka, člen SYRI, vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a nový poradce prezidenta.

„Nejdříve musíme celý systém zefektivnit, v tom pomůže například připravovaná digitalizace, a teprve pak můžeme řešit otázky připojištění. Pokud bychom zavedli připojištění na péči v nejbližších letech, hrozilo by mimo jiné, že zdravotnická zařízení ve velkých městech, kde bude víc platících klientů, vysají zdravotníky z regionů, kde je už teď dostupnost péče výrazně horší,“ upozorňuje Hlávka.

Zatím to nevypadá, že by politici v nejbližší době chystali radikální změnu. Neplánuje ji současná vláda ani opoziční hnutí ANO, které má ambice ji příští rok vystřídat. „Priority našeho programu do parlamentních voleb budeme teprve sestavovat, ale s rozdělením zdravotní péče na standard a nadstandard nepočítáme,“ říká stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).