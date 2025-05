Zvládá české zdravotnictví zapojovat nové trendy a technologie do léčebných postupů?

Obecně celé české zdravotnictví zažilo za posledních 10 let ohromný technologický posun a troufám si tvrdit, že vybavení našich nemocnic je na úrovni západní Evropy. To se stalo převážně díky dotacím z Evropské unie. Nové technologie budou potřeba ještě více, protože díky nim můžeme výrazně spořit finanční prostředky na léčbu českých pacientů. Inovace přinášejí vyšší přesnost zákroků, efektivnější léčbu a významně zlepšují komfort pacientů a kratší čas strávený na lůžku v nemocnici. Věříme, že technologie, jako je robotický systém Versius nebo radioterapeutické zařízení MR-LINAC, změní způsob, jakým lékaři přistupují k diagnostice a léčbě, a v konečném důsledku může systému šetřit mnoho peněz.

Jak se robotický systém Versius liší od jiných podobných systémů?

Versius je unikátní svou flexibilitou a mobilitou. Na rozdíl od tradičních robotických systémů nevyžaduje rozsáhlé stavební úpravy operačních sálů, což samozřejmě snižuje náklady na jeho instalaci. Umožňuje snadnou integraci do běžného zdravotnického prostředí. Jeho samostatná ramena jsou navržena tak, aby chirurgům poskytovala větší volnost v rozmístění portů a přesnost. Navíc miniinvazivní přístup tohoto systému výrazně snižuje pooperační rizika, zkracuje dobu rekonvalescence a zvyšuje celkovou spokojenost pacientů.

Veronika Všetečková ze společnosti Promedica.

Jaké další technologie byste označila za průlomové?

Jedná se například o MR-LINAC, což je bezpochyby jedna z nejpokročilejších technologií na trhu. Kombinuje magnetickou rezonanci s ozařováním. Díky tomu lékaři mohou sledovat nádor v reálném čase a přesněji zacílit radioterapii. Tím se minimalizuje poškození okolních zdravých tkání. Další zajímavou technologií je ZAP-X, která představuje moderní přístup k radiochirurgii. Pacientům s nádory hlavy a krku umožňuje jednorázovou léčbu, která výrazně zkracuje proces a zlepšuje jejich komfort.

Často se řeší, že operace nebude provádět lékař, ale počítač skrze AI. Je to podle vás trend, který změní lékařství obecně?

Tak daleko ještě nejsme a dlouho ještě nebudeme. Už dnes existují extrémně přesné operační přístroje. Například Robotol je výjimečný svou přesností. Jde o přístroj určený na ORL operace. Díky elektromagnetickému navigačnímu systému dokáže zavádět kochleární implantáty (nahrazují sluch) s přesností na mikrometry. To eliminuje třes ruky chirurga a zajišťuje bezpečnější zákroky. Tato technologie umožňuje lékařům provádět složité operace vnitřního ucha s minimálním rizikem poškození okolních tkání, což je klíčové pro zachování sluchu pacienta.

Nicméně stále se jedná o roboticky navigovaný zákrok, kdy je přístroj ovládán lékařem a nejde o autonomní robotický systém, který by zákrok prováděl sám.

Přinášejí nové technologie zdravotnickému systému jako celku úspory?

Hlavní výhodou je efektivita. Moderní technologie šetří čas lékařů i pacientů, zvyšují přesnost diagnóz a zákroků a snižují potřebu opakovaných léčebných procesů. Navíc zkracují hospitalizaci a představují nižší náklady pro zdravotnický systém. Díky tomu, že tyto technologie umožňují rychlejší rekonvalescenci a nižší riziko komplikací, přispívají i k vyšší celkové spokojenosti pacientů.