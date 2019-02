Injekce jí měla vyléčit zrak, málem ji o něj připravila. Teď žaluje kliniku

V srnu 2015 lékaři z Oční kliniky Horní Počernice aplikovali pacientce do pravého oka lék Avastin. Samotný úkon proběhl bez potíží, do oka se ale dostala infekce. Podle obžaloby byla tato nebezpečná komplikace způsobena zanedbáním lékařů a žaluje kliniku o 790 tisíc korun. Rozsudek zatím nepadl. Soud se rozhodl počkat na závěry revizního posudku.

Pacientce také vadí, že ji klinika neinformovala o tom, že je lék primárně určený k léčbě některých nádorových onemocnění. U nás se používá hlavně k léčbě rakoviny tlustého střeva, konečníku a prsu. Přestože ze studií vyplývá, že účinná látka zabírá také na diagnózu pacientky, pro použití do očí v České republice lék registrován není.

U nás jsou pro léčbu registrovány dva jiné léky, které stojí okolo 20 tisíc korun a hradí je pojišťovna. Pacientka tvrdí, že za jednu injekci Avastinu musela klinice zaplatit 3 500 korun. O tom, že existuje také lék, který kompletně proplácí pojišťovna, ji lékaři údajně neinformovali. Injekce Avastinu měly být celkem tři. K těm však už nedošlo.

Soudní znalci obou stran uvedli, že Avastin se běžně do oka používá. V několika zahraničích zemích je pro toto použití registrován. Jeho využití tedy není nezákonné, klinika však potom nese za aplikaci větší zodpovědnost. Spor se vede také kvůli průběhu samotného zákroku. Podle obžaloby nebylo oko správně desinfikováno a proto se do něj dostala infekce.



Právní zástupce kliniky trvá na tom, že použití léku je běžné, lékaři zákrok provedli správně a desinfekci provedli podle běžných zdravotnických mechanismů. Výsledky po zákroku byly dobré.

Avastin poškodil zrak několika pacientů

„Když jsem si večer sundala náplast, viděla jsem skvěle, až mě to překvapilo. To bylo v pátek. Na kontrolu jsem měla jít mezi pondělkem a středou,“ řekla u soudu pacientka. O víkendu si do očí kapala anitibiotika a všechno bylo v pořádku. V pondělí se však její stav skokově zhoršil.

„V pondělí večer jsem měla pocit, že vidím před okem vlas, najednou mi v oku luplo a začalo to strašně bolet,“ řekla pacientka. Hned druhý den ráno se vrátila na kliniku. Tam nevěděli co s ní, zkušení lékaři totiž zrovna v práci nebyli. Zaměstnanci kliniky ji poslali domů s novými kapkami. Protože se její stav nezlepšil, vrátila se na kliniku znovu hned druhý den. Lékaři ji okamžitě poslali do Fakultní nemocnice na Karlově náměstí.

Tamní lékaři už věděli, o co jde. Během předchozího dne u nich bylo hospitalizováno několik dalších pacientů z Počernické kliniky, kteří trpěli podobnými komplikacemi. „V nemocnici nás bylo z počernické kliniky celkem osm,“ řekla pacientka. Celkově musela podstoupit tři chirurgické zákroky oka.

Oko se lékařům zachránit podařilo, ale pacientka má stále problémy. „Na oko dnes vidím,“ popsala u soudu. Oko je však citlivé na světlo, neustále v něm vidí drobné bublinky, které vidění zhoršují. Ke své profesi účetní se vrátit mohla, musí však v práci častěji odpočívat.

Pacientka trpěla věkem podmíněnou makulární degenerací. Jde o závažné oční onemocnění, které postihuje centrální část sítnice. Pacientovi tak zůstává periferní vidění, přichází ale o schopnost dívat se na věci přímo. Postupně může onemocnění vést až k úplné ztrátě zraku.