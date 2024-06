Digitalizace nemocnic stále vázne. Chybí pracovníci i ochota, říkají experti

„Pacienti se už učí digitální medicínu“ Některá zdravotnická zařízení jdou digitální době napřed, především v soukromém sektoru. Elektronickou zdravotnickou dokumentaci například zavedla síť klinik EUC. Podle ředitele divize EUC klinik Jana Šlajse se firma snaží digitalizovat procesy ve všech ambulancích. Jak se na vaší klinice projevuje v praxi digitalizace?

Byla by chyba domnívat se, že digitalizace je jen převedení papíru do PDF formátu. Je to složitější, a pro uživatele to znamená změnu zajetých postupů. V praxi to znamená, že nám z ambulancí mizí kartotéky. Pomalu, postupně, ale mizí. Jako samozřejmost máme elektronické objednání na vyšetření odkudkoli a kdykoli. Digitalizujeme nejen zdravotnický provoz, ale také „backoffice“, jako například oběh dokladů, směrnic a podobně. Na jaké největší překážky v praxi narážíte při snaze o digitální transformaci? Jsou to peníze, personální zdroje, nebo něco jiného?

Ze strany odborníků jsou velkou překážkou zažité stereotypy v pracovních postupech. Také se často setkáváme s obavami ze spolehlivosti a stability systému. Z naší strany jsou to vysoké výdaje do bezpečnosti a také počítačového vybavení zařízení. Velké množství energie věnované do školení našich zaměstnanců, pro používání nové technologie. Je o digitalizaci vašich služeb zájem ze strany pacientů? Pokud ano, je spíše ze strany těch mladších, nebo má například o elektronické žádanky a podobně zájem také starší generace?

Zájem má zhruba 60 procent našich pacientů, což činí významný podíl. Věk nehraje tak významnou roli, ale dokončení ověření digitální identity je méně úspěšné. Zde se pohybujeme okolo 25 procent. Vysoký zájem je o to mít zdravotnickou dokumentaci po ruce kdykoli, seznam užívaných léků a jejich připomínání a možnost rezervace receptů v naší lékárně. Vše jde do naší aplikace a člověk tak má kdykoli tyto informace po ruce. To si pacienti hodně pochvalují. Zhruba 9 tisíc pacientů využívá možnosti komunikace se svým praktickým lékařem distančně v zabezpečeném prostředí díky možnosti „Můj praktik online“. Nejen zdravotníky, ale i pacienty digitální medicínu učíme.