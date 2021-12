Nejsou lidi, v ohrožení je tak chystané masivnější očkování, řekl Babiš

„Máme v této chvíli až desetitisíce zdravotníků a pomocného zdravotnického personálu na ošetřovném a v pracovní neschopnosti,“ řekl ve středu Andrej Babiš. „Bohužel počet hospitalizovaných a na jipkách stále stoupá,“ uvedl premiér v demisi s tím, že se k očkování hlásí dobrovolníci, kteří tak mohou nemocnicím odlehčit.

V českých nemocnicích je kolem 6 500 covidových pacientů, tisíc z nich v těžkém stavu. Některé nemocnice už ohlásily, že jsou na hraně svých kapacit. Z několika zařízení v Jihomoravském kraji se nakažení převáželi do Prahy.

„Je tam rezerva, čísla (v nemocnicích) nejsou tak vysoká jako v březnu,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda má vláda plán řešení pro příští týdny. Zmínil dispečink k obsazenosti lůžek a plány nemocnic na přeměnu běžných lůžek na covidová. Pomoci mají nařízená omezení či výzvy k využívání práce z domova, míní předseda vlády v demisi. „Doufejme, že se to nějak zlomí,“ dodal.

V posledních dvou týdnech denní počty nově nakažených překračují hranici 20 tisíc. Za středu přibylo 21 126 potvrzených případů koronaviru, po úterním mezitýdenním poklesu, byl tentokrát přírůstek proti minulé středě zhruba o tři tisíce vyšší. Podle matematickým modelů hrozí v příštích týdnech zahlcení nemocnic.

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje zavedení povinného očkování proti covidu pro vybrané profese a lidi nad 60 let. Očkování co nejvíce lidí je plán jak trochu ulevit nemocnicím, kde leží převážně neočkovaní. O povinnosti nechat se očkovat by se měla v Evropě vést diskuse i podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

„Ta tendence je jednoznačná, stále víc a víc zemí zavádí povinné očkování. Ministerstvo zdravotnictví situaci analyzovalo. Je tady ohrožení zdraví obyvatelstva,“ řekl Babiš. Podle něj očkování v Česku komplikují dezinformace a je nutné rozptýlit obavy lidí z vakcíny a přesvědčit je o její prospěšnosti.

Podle skupiny Lékaři pomáhají Česku se přihlásily po úterní výzvě Babiše a jeho budoucího nástupce Petra Fialy stovky dobrovolníků. „Již máme 500 lékařů kteří nabízejí pomoc napříč republikou a bezpočet dalších dobrovolníků. Hledáme IT a PR specialisty, kteří by nám pomohli. Pomoc každého se počítá,“ tweetovala organizace.