Pojišťovny nebudou mít peníze na péči, varují lékaři. Ministerstvo omezení nečeká

„Jsme v situaci, kdy máme za sebou dva roky extrémní míry inflace, kdy rostou náklady poskytovatelů zdravotních služeb a v žádném případě se nejedná jen o nemocnice. Týká se to celého ambulantního sektoru,“ řekl Kubek s tím, že právě u ambulantních specialistů je podle něj situace nejhorší.

Vláda v dubnu rozhodla, že systém má příští rok hospodařit vyrovnaně. Kubek usnesení kritizoval s tím, že neumožní pokrýt reálné náklady na péči. Vláda by podle něj měla přidat další peníze do systému, a to například navýšením plateb za státní pojištěnce. Pojišťovny by podle něj měly také mít možnost pracovat s peněžními rezervami.

Podle ministerstva by ale takový krok znamenal například zvýšení daní či odvodů na zdravotní pojištění občanů, nebo deficitní hospodaření systému zdravotního pojištění.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka bude systém veřejného zdravotního pojištění hospodařit s 530 miliardami korun. Oproti letošnímu roku je to nárůst o 22 miliard. „Rozhodně nehrozí omezení zdravotní péče z důvodu údajného nedostatku peněz,“ doplnil Pláteník s tím, že o dostupnosti péče ujistili ministerstvo také zástupci pojišťoven.

„Zdravotní péči se nám daří zefektivňovat mimo jiné skrze redukci hospitalizací či rozvoj jednodenní medicíny. Ušetřené prostředky šly z velké části na platy a mzdy zdravotníků,“ uvedl ministr Válek.

S prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem dnes jednal mj. o úhradové vyhlášce a požadavku České lékařské komory na víc peněz pro poskytovatele zdravotní péče. Vyslechl jsem si argumenty pana prezidenta a informoval ho, že jeho požadavky na větší výdaje zdravotních…

„Pokud dá vláda zadání, že zdravotní pojišťovny nesmí navyšovat úhrady, nesmí zvýšit své výdaje, nesmí jít do deficitu, nemohou sáhnout do rezerv, tak prostě zdravotnictví fungovat nemůže,“ řekl Kubek.

Zároveň varoval před scénářem, kdy by ambulantní specialisté vypovídali smlouvy s pojišťovnami a přestali provádět některé zákroky. „Všichni víme, jak obtížné je sehnat lékaře. Často se hovoří o praktických lékařích, o pediatrech, ale je extrémní problém sehnat vyšetření u ambulantního specialisty,“ sdělil Kubek.

Lidé by se podle Kubka mohli dostat do situace, kdy budou mít nárok na vyšetření u ambulantního specialisty, za zákrok si ale budou muset dodatečně připlatit, nebo budou muset najít specialistu v jiném regionu. Řada pacientů se už dnes musí kvůli nedostatečným kapacitám obracet na zdravotnickou záchrannou službu či urgentní příjmy v nemocnicích, tvrdí Kubek.

Ten také řekl, že nechce opakovat situaci kolem jednání o úhradové vyhlášce z minulého roku. K těm totiž podle něj nebyli zástupci ČLK přizváni. „Dostali jsme ji až v hotové fázi. Stalo se to úplně poprvé. Žádný ministr zdravotnictví si nikdy netroufl ignorovat ČLK, která sdružuje všechny lékaře, ale také zastupuje největší množství poskytovatelů v dohodovacím řízení,“ řekl Kubek.

Náklady systému veřejného zdravotního pojištění vzrostly za pět let o 60 procent, skokové náklady přinesla zejména opatření související s epidemií covidu-19 jako testování, vakcíny, kompenzace nemocnicím za odloženou péči a odměny pro zdravotníky. Částka, kterou do systému přispívá stát za státní pojištěnce, se odvíjí každý rok od nárůstu mezd. Letos je 2085 korun měsíčně, od roku 2019 se zdvojnásobila.