KOMENTÁŘ: Naše zdravotnictví je na kapačkách, píše Babiš

V lékárnách schází léky pro diabetiky, Endiaron, kapky proti zelenému zákalu, proti HIV, pro pacienty po transplantaci ledvin, na Parkinsonovu nemoc i analgetika k tlumení bolesti při nádorových onemocněních.

Na nedostatek zubařů, pediatrů i psychiatrů (pro dospělé i pro děti) upozorňujeme ministra Válka stále. Dnes až 600 tisíc občanů nemá zubaře a 300 tisíc dětí pediatra a situace se dál zhoršuje, protože průměrný věk pediatrů je kolem 60 let. Tikající bombou jsou i další obory, jako kardiologie, interna, oční, dermatologie, diabetologie, alergologie, logopedie nebo endokrinologie. A to nemluvím o zdravotních sestřičkách, kde se odhaduje, že za 10 až 15 let odejde do důchodu až 26 tisíc sester, tedy skoro třetina.

Čekací doby na vyšetření u specialistů jsou v řádu měsíců a na operaci kyčle i dva roky. Navíc kvůli tomu, že ve zdravotnictví chybí peníze a Fialova vláda tvrdošíjně odmítá přidat např. 4 miliardy ambulantním specialistům, ti pak vybírají peníze přímo od pacientů, pokud chtějí termín v dohledné době, a ne na pojišťovnu za půl roku. Za tento stav je odpovědná Fialova vláda, která, jakmile přišla do Strakovky, sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard. To je přesně taktika ODS a TOP 09. Vyhladovět zdravotnictví natolik, aby za něj lidé museli platit – a pak ještě všechno zprivatizovat a vytunelovat.

A pak tu jsou problémy s nemocemi, o kterých jsme si mysleli, že jsou ve vyspělé společnosti dávno vymýcené. V Česku probíhá tichá epidemie černého kašle, objevuje se čím dál víc případů záškrtu nebo svrabu a také výskyt spalniček je nebývale vysoký.

Fiala s Válkem za tři roky dostali naše zdravotnictví na pokraj kolapsu. Jediné, co dokázali, je lidem zvýšit DPH u léků na 12 % a seškrtat rozpočet pro zdravotnictví, aby mohli nakupovat zbraně a munici. A chlubit se naší prací, když stříhají pásky v nových pavilonech či se fotí u nových přístrojů. Do toho Válek přichází s nápady, jako rozdělit péči pro bohaté a pro ostatní, znovu zavádět poplatky u doktora a trestat lidi za to, že nepůjdou k lékaři. Prostě zdravotnictví není pro tuto vládu priorita, stejně jako naši občané, a podle toho to dnes vypadá.

Za naší vlády to bylo naopak – zdravotnictví jsme navýšili finance o 229 miliard, věnovali jsme se boji proti rakovině, plánovali jsme postavit nejmodernější onkologickou nemocnici v Praze, pracovali jsme na reformě duševního zdraví, rozjeli jsme projekt dostupné zubařské péče, zvyšovali jsme zdravotníkům platy, nakupovali nejmodernější přístroje, zkracovaly se čekací doby na zákrok. Dbali jsme i na to, abychom měli dost lékařů, navýšili jsme kapacitu lékařských fakult až o 30 % a do roku 2029 na to vyčlenili celkem 7 miliard. Takhle bych mohl pokračovat dlouho. Místo toho, aby Fialova vláda navázala na naši práci, všechno zničila.

Můžeme jen doufat, že naše zdravotnictví má tuhý kořínek a ten rok s Fialou a Válkem ještě přežije. Za hnutí ANO mohu lidem slíbit, že škody, které oba pánové napáchali, napravíme. Zařídíme, aby české zdravotnictví bylo znovu dostupné pro všechny občany. A pokud ANO uspěje v krajských volbách, začneme už od září.