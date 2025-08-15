K často využívaným patří například komerční aplikace SkinVision, která umožňuje fotit mobilem kožní znaménka s cílem zjistit, zda nejde o nádor.
Vyšetření jednoho znaménka stojí 160 korun, tříměsíční předplatné 630 a roční 1 260 korun. S předplatným si lze opakovaně kontrolovat libovolný počet znamének. Výsledky jsou za pár sekund. Tuto službu zatím hradí jen Oborová zdravotní pojišťovna. Ale i to některým kožním lékařům vadí. Upozorňují na rizika chybných výsledků.
Umělá inteligence navíc při vyhodnocování porovnává snímky znamének s databází milionů jiných, což není v silách žádného živého dermatologa.