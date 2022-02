Zdravotnické odbory jdou do stávkové pohotovosti, vadí jim spořivost vlády

Lékařské a zdravotnické odbory žádají premiéra Petra Fialu, aby jeho vláda nesnižovala platby za státní pojištěnce na letošní rok. Zdravotní pojišťovny podle nich na navýšené platby nastavily své rozpočty. Podle vydané úhradové vyhlášky, která s navýšením také počítala, se už druhý měsíc hradí prostředky zdravotnickým zařízením.

Na středečním jednání tripartity chtějí svůj požadavek vznést zástupci odborů, řekl šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že věc bude ještě předmětem dalších jednání. Nový návrh rozpočtu má vláda schvalovat ve středu

Podle neoficiálních informací chce vláda Petra Fialy platby za státní pojištěnce zmrazit na loňské úrovni, přestože minulá vláda rozhodla o jejich navýšení o 200 korun na 1 960 korun od letošního ledna.

Tímto opatřením, které by platilo od dubna, by podle České televize stát letos ušetřil 10,8 miliardy korun. Stát platí zdravotní pojištění například za důchodce, děti, nezaměstnané nebo vězně.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívové lze pouze konstatovat, že zmrazení plateb za státní pojištěnce by pro celý systém znamenalo výpadek ve výši téměř 15 miliard korun. Pokud by navíc byly úhrady zachovány na současné úrovni, musela by např. VZP určitě využít prostředky z rezerv vytvořených v předchozích letech.

Odbory také připomínají, že pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce má vláda ve svém programovém prohlášení. „Ze všech výše uvedených důvodů (...) Vás žádáme, abyste, pokud záměr snížit platby za státní pojištěnce máte, od něho upustili,“ dodaly odbory.