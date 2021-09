Nesnídají, nesvačí, sabotují i školní jídelnu. I taková je cesta k obezitě

Školní děti podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) často nesnídají, dostatečná není ani jejich dopolední svačina. Někteří žáci pak odmítají školní obědy a nahrazují je odpoledne nezdravým jídlem, což vede k nárůstu obezity v této věkové skupině. Zakročit by měli rodiče, dětem by měli dopřát pravidelnou stravu a pitný režim. Zdravotní ústav to uvedl v úterní tiskové zprávě.