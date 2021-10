Babiš mluvil se šéfem ÚVN o Zemanovi, Vystrčilovi stačí hradní tweet

„Mluvil jsem ráno s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice a pan prezident je v pořádku. Nevím, jak to vzniklo, ale byl jsem ubezpečen, že pan prezident je v pořádku,“ řekl Babiš. Předseda vlády to ve středu řekl novinářům ve Slovinsku. Podle Babiše není v pořádku zpochybňovat prezidentovu schopnost vykonávat úřad.

Z trojice ústavních činitelů - premiér, šéf Senátu a Sněmovny - je to právě premiér Babiš, který je se Zemanem nejvíce v kontaktu a navštěvuje ho pravidelně v Lánech.

Redakce iDNES.cz proto oslovila i předsedu Senátu Miloše Vystrčila, zda má Senát bližší informace o zdravotním stavu prezidenta. „Máme informaci, kterou zveřejnil pan tiskový mluvčí Ovčáček. Byla to informace, která měla být poskytnuta a jsem rád, že se tak stalo. Já ji v tuto chvíli považuji za dostatečnou. Žádné jiné zprávy nemám,“ řekl Vystrčil s tím, že žádat další informace Senát nebude. O ty by podle Vystrčila Senát žádal až v momentě, kdyby byla situace nepřehledná.



„Pan Ovčáček dneska vydal tweet, a to mi stačí. Kdyby to řekli lékaři, bylo by to ještě na vyšší úrovni. Nic nechystám a nikde nepátrám. Jsem normální člověk, který přeje druhému, aby byl zdravý,“ doplnil předseda Senátu.



Vystrčil pro iDNES.cz také uvedl, že Zemana viděl naposledy na Vítkově. „Nebylo to na tom posledním, kdy tam byli legionáři, ale před tím. Nevím, co to bylo za svátek. Viděl jsem ho na dálku, ale nesešli jsme,“ dodal.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček iDNES.cz řekl, že v úterý mluvil s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Pan prezident si nechává svůj prostor a sděluje, že je všechno v pořádku. Teď vlastně nevím z jakého důvodu vzniká vlna různých dohadů. Nemám potvrzeno ze strany Hradu, že by byly jakkoli něčím podložené,“ uvedl Vondráček.

Ve středu se pravděpodobně s Mynářem opět spojí. „Mám možnost to s ním probrat a chci být informován. Respektuji, že pan prezident si nepřeje, aby se to probíralo veřejně. Často je to pak interpretováno negativně. Vztah s médii má prostě komplikovaný,“ řekl předseda Sněmovny.

Pan prezident pracuje v Lánech

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ve středu ráno reagoval na spekulace, které se objevily na sociálních sítích a které hovoří o zemanově údajné hospitalizaci, zhoršení zdravotního stavu či dokonce úmrtí. „Jsou to nesmysly! Pan prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám,” napsal ve středu Frekvenci 1 hradní kancléř Vratislav Mynář.

Ve středu ráno reagoval také prezidentův tiskový mluvčí na Twitteru: „Pan prezident pracuje v Lánech, včera se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek.“

Zeman v září strávil v ÚVN osm nocí. Pražský hrad zprvu důvody hospitalizace nekomentoval, později označil prezidentův pobyt v nemocnici za rekondiční. Mluvčí Hradu sdělil, že lékaři prezidenta v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, že nenalezli život ohrožující problémy a že zjistili, že trpí mírným vyčerpáním a dehydratací. Proto dostával infuze. Bezprostředně po propuštění pokračoval Zeman ve svém pracovním programu v Lánech.



22. září 2021