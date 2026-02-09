VZP má svoje pravidla, ostatních šest jiná. Vojtěch podmínky pojišťovnám sjednotí

  19:55
Všechny zdravotní pojišťovny by měly mít podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pro své fungování stejné zákonné podmínky. V současné době jsou jiná pravidla pro největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) a jiná pro ostatní. Ministr to řekl v pondělí na semináři Zdraví populace - hledání politické shody na směřování změn.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz

Pojišťovny hospodaří s téměř 546 miliardami korun vybranými z veřejného zdravotního pojištění a plateb státu za státní pojištěnce.

„Není správně pro systém, že tady máme jednu zdravotní pojišťovnu VZP, která má úplně jiná pravidla a podmínky fungování, a pak tady máme šest zbývajících,“ řekl Vojtěch. VZP má ve správní a dozorčí radě nominanty vlády a Sněmovny, ostatní pojišťovny v nich mají také zástupce plátců pojistného, tedy zaměstnanců a zaměstnavatelů.

„Kolegové na ministerstvu mají za úkol připravit do léta určitý návrh konceptu, jak by mohly být změny řešeny,“ dodal ministr.

Změnit chce také systém dohodovacího řízení, ve kterém zdravotní pojišťovny jednají se zástupci poskytovatelů zdravotní péče o rozdělení peněz mezi jednotlivé obory na příští rok. V říjnu pak ministerstvo vydá takzvanou úhradovou vyhlášku, kde dohody buď potvrdí nebo stanoví jiné podle vlastních priorit.

„Zákon počítá s tím, že úhrady jsou nastavovány na základě dohod. Úhradová vyhláška jenom alternativním instrumentem, když k dohodě nedojde. To, že se to za ty roky obrátilo (...) považuji za vývoj, který je chybný,“ řekl Vojtěch.

Jednání pojišťoven a poskytovatelů by podle něj mělo být celoročním procesem, nikoliv záležitostí několika schůzek. Plánovat by se podle něj měly nejen úhrady, ale také rozsah péče ve střednědobém rámci. Musí se také zohledňovat demografické změny, jako je nižší porodnost nebo vyšší podíl lidí nad 80 let v populaci.

Systémové změny podle náměstka ministra zdravotnictví Ladislava Švece potřebuje systém jako celek. „Zjednodušeně řečeno, pokud nezačneme změny provádět, tak budeme už relativně brzy všeobecnou kvalitu a všeobecnou a rovnou dostupnost zdravotní péče doopravdy jenom předstírat,“ uvedl.

Nestačí podle něj jenom přidávat další peníze. „Systém potřebuje zásadní růst vnitřní efektivity a produktivity, zlepšení organizace a lepší využívání rezerv,“ dodal.

9. února 2026  20:03

