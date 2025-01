Pojišťovny nově hradí některé operace, léčbu Parkinsona i medicínu s AI

V tiskové zprávě o tom informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Seznam zdravotních výkonů publikuje ministerstvo zdravotnictví, každoročně je doplňovaný o nově schválené.

Nemocnice či ambulance však nové zákroky nemohou začít provádět automaticky. „U většiny výkonů je třeba nejprve uzavřít příslušný smluvní dodatek mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou,“ vysvětlila mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Muži ve věku 65 až 67 let mohou nově podstoupit u praktického lékaře vyšetření, zda mají zvýšené riziko výdutě břišní srdeční cévy. Její prasknutí je u nich až šestkrát častější než u stejně starých žen. „Je to život ohrožující stav, který bez včasného léčebného zákroku končí smrtí na vykrvácení. Polovina pacientů umírá už krátce po vzniku ruptury nebo během transportu do nemocnice,“ popsala mluvčí.

Pacienty v pokročilém stadiu Parkinsonovy choroby mohou vybraná neurologická pracoviště nově léčit pomocí takzvané dopaminerní pumpy, které zajišťuje kontinuální podávání léků. Ty pomáhají zmírnit stavy ztuhlosti, nehybnosti, třes, ale i mimovolní pohyby, kterými se nemoc vyznačuje.

Více druhům pacientů také mohou lékaři nově aplikovat do mozku elektrody pro hlubokou mozkovou stimulaci. Ta kromě nemocných s Parkinsonovou chorobou může pomáhat také lidem s některými druhy epilepsie nebo dalšími nemocemi projevujícími se mimovolními pohyby.

Nemocní se srdečním selháním, kteří mají implantovaný přístroj na sledování elektrické aktivity srdce, takzvaný kardioverter-defibrilátor, mohou nově od pojišťovny získat variantu zařízení využívající pro vyhodnocování dat AI. Léčba ale není vhodná pro všechny. „Výkon bude určen pro pacienty s vysokou mírou rizika zhoršení srdečního systému,“ doplnila mluvčí.

Ženám s těžkým stupněm endometriózy, nemoci, při níž děložní stěna prorůstá například do močového měchýře, tlustého střeva nebo rekta, mohou lékaři nově nabídnout šetrnější robotickou operaci. Endometrióza se projevuje silnou a bolestivou menstruací a je častou příčinou neplodnosti.

Lékaři specializující se na paliativní medicínu, tedy péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, mohou nově pojišťovně účtovat rozhovor s pacientem nebo jeho blízkými. „Jedná se o možnost nově vykázat péči, která je časově velmi náročná. Lékař pacienta informuje o možných léčebných postupech a jejich dopadu na délku a kvalitu života,“ popsala mluvčí. U stárnoucích pacientů pojišťovny nově hradí také vyšetření k prevenci takzvané sarkopenie, tedy úbytku svalové hmoty, nebo posouzení režimu užívání léků.