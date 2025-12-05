Lidé s nádory mozku mají další šanci na život. Soud přiměl pojišťovnu platit

Lucie[.Lékaři mysleli, že má virózu, pak odhalili agresivní nádor mozku. Lidé jí přispěli na léčbu TTF, brzy by ji měla hradit pojišťovna.

Ivana Lesková
Mladé Lucii i dalším s agresivním mozkovým nádorem glioblastomem jde o život. Pomoci jim může velmi drahá léčba elektrickým proudem. Metodu TTF Optune mají sice od října hradit pojišťovny alespoň pacientům s prvním nádorem, jenže zatím se to neděje. Lidé, kteří onemocněli dřív a nádor se jim vrátil, mají smůlu. Musí dál shánět peníze. Ale ne všichni.

Novou naději i pro pacienty, kteří nemají nárok na úhradu léčby elektřinou z veřejného zdravotního pojištění, přináší Nejvyšší správní soud. Ve sporu s pojišťovnou se totiž zastal prvního pacienta, u nějž se nádor objevil opakovaně. A brzy bude rozhodovat o dalším podobném případu.

Problém je, že pacienti s glioblastomem a potřebují léčbu rychle. Nemohou čekat na to, zda vůbec a kdy jim pojišťovny metodu TTF zaplatí. Proto mnozí shánějí peníze, kde se dá, a za léčbu, která zvyšuje jejich šance na život, platí statisíce měsíčně. Jako dvacetiletá Lucie z Prahy.

Po částečném zotavení z následků operace, kdy nemohla mluvit ani hýbat pravou rukou a nohou, založila sbírku na platformě Donio. Tam vysvětluje, že metoda TTF stojí přibližně 620 tisíc měsíčně a lékaři ji doporučují alespoň na 18 měsíců.

