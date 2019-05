Od srpna nové brýle zaplatíme ze svého, pojišťovny přestanou přispívat

„Brýlové obruby budou nadále hrazeny u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Brýle nosí v Česku asi šest milionů lidí.



Vyřazení úhrady brýlových obrub pro dospělé vychází podle Štěpanyové ze shody České oftalmologické společnosti, Společenstva českých optiků a optometristů, zdravotních pojišťoven a dalších členů Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

„Uspořenou částku je rozumnější investovat do úhrad jiných zdravotnických prostředků pro pacienty s větším zdravotním problémem,“ uvedla mluvčí.

Jedná se podle ní například o dětské pacienty, kterým bude nově hrazeno třeba oboustranné sluchadlo místo jednoho, nebo senzor na kontinuální měření glykemie.



Brýlové čočky teď budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích.



Jak to funguje nyní: - dospělí mají nárok na úhradu kompletních brýlí z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři roky, pokud se jim oční vada nemění. Brýle do dálky může lékař předepsat dvoje. - pojišťovna hradí obyčejné skleněné čočky a 150 korunami přispívá na obruby. - v optice, která má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí být dostupné i základní brýlové obruby bez doplatku. - poukaz vypsaný očním lékařem platí tři měsíce.

Pojišťovny loni přispěly na brýlové obruby dospělým více než sto milionů korun, další desítky milionů platí za skla brýlí. Výjimku budou mít pacienti s více než deseti dioptriemi na plastové brýlové čočky.

„Změna nastane od 1. srpna letošního roku, to znamená, že poukaz lze v optice (u výdejce) uplatnit za dosavadních podmínek do 31. července, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním pomůcky po 31. červenci,“ doplnila Štěpanyová.

Odborníci předpokládají, že lidé nově mnohdy místo k očnímu lékaři, který dosud musel poukaz na brýle na pojišťovnu předepsat, půjdou rovnou do oční optiky.



Změna je součástí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna změnila systém proplácení zdravotních pomůcek na poukaz. Nyní stojí zdravotnické prostředky asi 6,5 až sedm miliard korun ročně z veřejného zdravotního pojištění.

Náklady vlivem novely mírně vzrostou. Ministerstvo loni v prosinci informovalo, že většina zdravotnických prostředků bude pro lidi levnější, protože si na ně připlatí méně nebo vůbec. O změně týkající se brýlí se tehdy na tiskové konferenci jeho zástupci nezmínili.