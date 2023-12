Zrušit naše rezervní finanční fondy je nebezpečné, tepe Válka šest pojišťoven

Novela podle SZP obsahuje také změny podmínek pro sloučení pojišťoven nebo navýšení fondů prevence. Svaz, který sdružuje šest menších zdravotních pojišťoven s celkově 40 procenty pojištěnců, o tom ve středu informoval v tiskové zprávě.

Veřejné zdravotní pojištění v příštím roce bude hospodařit se zhruba 500 miliardami korun. V rezervním fondu podle současné legislativy musí mít pojišťovna 1,5 procenta průměrných ročních výdajů ze svého základního fondu za předcházející tři roky. Stejný díl pojistného byl měl podle SZP nově směřovat do nových rozvojových fondů, ze kterých by se platilo například vzdělávání lékařů na rezidenčních místech nebo provoz Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„To nepovažujeme za dobrý směr. Rezervní fondy jsou tu pro vykrytí těžších časů a neočekávaných výkyvů. Ohledně využití peněz by navíc stále mělo platit, že pojišťovny mají hradit poskytnutou péči, náklady na chod státem zřizovaných úřadů či vzdělání lékařů má hradit napřímo stát. Navrhneme naopak snadnější využití rezervních fondů pro případ problémů s úhradami,“ uvedl v tiskové zprávě prezident SZP Ladislav Friedrich.

Novela také podle SZP navyšuje šestinásobně proti současnosti fondy prevence, nově by na ně mohly pojišťovny dávat až tři procenta z vybraného pojistného. „Pokud by pojišťovny dostaly volnější ruku v tom, jak s fondem prevence nakládat, přineslo by to vyšší prvek konkurence, což by bylo dobré. Na druhou stranu, u plné pětiny z fondů prevence by nově stát chtěl určovat použití, což jde do značné míry proti jinak správné myšlence,“ dodal.

Jako pozitivní připravovanou změnu SZP považuje možnost uzavřít smlouvy s poskytovateli zdravotní péče mimo ČR pro zajištění lepší dostupnosti péče. „To by zlepšilo komfort zejména pro lidi z pohraničních regionů v sousedství s Německem a Polskem, kde je na české straně pokrytí slabší,“ uvedl v tiskové zprávě svaz.

Součástí návrhu je také změna zákonné úpravy procesu slučování pojišťoven, kdy by nebyl potřeba současný schvalovací systém ze strany státu a ke sloučení by stačila dohoda dvou pojišťoven a souhlas ministerstva zdravotnictví.

Celkově podle SZP návrhy směřují k dalšímu navyšování motivačních a provozních výdajů v době, kdy roste celkový deficit a dochází disponibilní zdroje. „Reforma by měla podle nás obsahovat i sice nepopulární, ale zcela nezbytné kroky ke zvýšení nákladové efektivity systému a také tlak na úspory,“ doplnil svaz.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je podle nedělního vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce jednou ze čtyř, které chce předložit do sněmovny v příštím roce. Další změny budou v zákonech o zdravotních službách, o elektronizaci zdravotnictví a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten by měl začít platit od roku 2025 a postupně centralizuje krajské hygienické stanice pro jednotně řízenou Hygienickou službu ČR.

Již dříve zmínil, že změny zákonů o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních službách například přenesou odpovědnost za pohotovostní službu z krajů na pojišťovny a budou také dávat větší důraz na prevenci a osobní odpovědnost, což souvisí se vznikem osobních účtů každého pojištěnce.