Děti z Ukrajiny tu nemá kdo léčit. Pediatři nestíhají, nemocnice nemají kapacity

Situace mezi dětskými praktickými lékaři se liší podle krajů. „Někteří pediatři to již nezvládají, jiní ano. Část už nemá kapacitu poskytovat dlouhodobější péči nebo provádět vstupní vyšetření pro různá potvrzení a posudky. Snažíme se poskytovat alespoň akutní péči,“ popsala Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Problém to je v řadě případů. Třeba u malých dětí do roku věku, které potřebují provést řadu očkování a základních prohlídek. Ty část pediatrů alespoň dočasně do péče převezme a úkony zajistí.

Co se ale týče registrace dětí z Ukrajiny do své péče, to většina pediatrů nedělá ani v těchto případech. „Ale třeba jim slíbíme, že v případě potřeby je opakovaně ošetříme,“ vysvětlila Hülleová.

Největší problémy jsou v Praze a dalších lokalitách, kde je nejvíce příchozích z Ukrajiny. Systémově by to mohl vyřešit systém relokace uprchlíků mezi kraji, jak požaduje třeba pražský primátor Zdeněk Hřib. Pokud na to ale nedojde, budou muset část agendy převzít nemocnice.

UA Pointy nás zatěžují, hlásí nemocnice

Právě to plánuje ministerstvo zdravotnictví. Jeho náměstek Jakub Dvořáček třeba na jednání poslaneckého zdravotnického výboru zmiňoval možnost, podle které by pojišťovny začaly nemocnicím s dětskými lůžkovými odděleními proplácet nový výkon ve formě nízkoprahové ambulance.

To zmiňuje i Hülleová. „Jsou lokality, kde je praktických dětských lékařů prostě málo a neregistrují ani české děti. Těžko mohou registrovat ukrajinské děti, péči musí poskytnout někdo jiný. Tak se hledají rezervy, což jsou pediatři při dětských odděleních,“ vysvětlila.

Právě nemocnice ale uvádějí, že ani pro ně není tato zátěž dlouhodobě udržitelná. Na provoz současných UA Pointů musí mít vyčleněný personál. A ten chybí jinde.

„Z našeho hlediska je to významná zátěž navíc, kterou zvládáme s obtížemi. Například na pediatrii musíme každý týden rušit několik odborných ambulancí a děti přeobjednávat, abychom uvolnili ordinaci, ve které UA Point provozujeme,“ popsala třeba Eva Libigerová, mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka.

Kromě toho je podle ní třeba pro každý UA Point vyčlenit lékaře, který pak chybí jinde. „Největší problém je potom každý den vyčlenit jednu sestru. Sester je v českém zdravotnictví obecně nedostatek, který jsme pociťovali už před začátkem ruské agrese na Ukrajině,“ vysvětluje s tím, že nyní je problém ještě palčivější.

„Uprchlíci by se v každém případě měli postupně zařadit do běžného systému zdravotní péče,“ dodává. Jak dlouho bude nemocnice UA Pointy provozovat, záleží na ministerstvu zdravotnictví. Kapacity pro jejich trvalé zajištění ale nejsou.

To potvrzuje i Pavlína Danková, mluvčí Fakultní nemocnice Motol. „UA Point je zcela vytížen nad úroveň své kapacity,“ popsala. Každý den podle ní přichází více lidí, než stíhá daná ordinace vyšetřit - kapacita činí asi pětadvacet dětí a pětadvacet dospělých denně, někdy ale přijde až devadesát zájemců.

Zařazení uprchlíků do běžné sítě poskytovatelů zdravotních služeb tak je podle ní jednou racionální možností. „Průběžně jsme přítomni některým jednáním se sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, pražským magistrátem a ministerstvem zdravotnictví, kde se tato situace řeší. V současné době pro takový provoz kapacitu nemáme,“ upozornila v souvislosti s nízkoprahovými ambulancemi pro děti.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob k celé věci uvedl jen to, že cílem resortu je zajistit uprchlíkům zdravotní péči ve stejném rozsahu jako českým pojištěncům. „Ale zároveň zajistit, že neklesne dostupnost zdravotních služeb pro občany,“ řekl.

Problém budou mít i české děti

Hülleová navíc upozorňuje, že ačkoliv nyní je téma péče pro ukrajinské děti, v budoucnu mohou mít problém i děti české. V některých regionech podle ní není možné sehnat pediatra, který by u sebe dítě registroval. Problém se přitom prohlubuje, jak se zvyšuje průměrný věk dětských praktických lékařů.

„Nás to trápí, ale prostě to nejde vyřešit, když lékaři a personál nejsou,“ řekla o situaci ukrajinských dětí. „Já chápu, že to nemocnice trápí, ale možná by je mělo více trápit, že budou odcházet další praktičtí dětští lékaři a děti budou hledat péči. A tu prostě musí někdo poskytnout. Pokud budete mít dítě a nebudete tam mít kolem sebe praktické dětské lékaře, tak se obrátíte opět na nemocnice a na pohotovost,“ upozornila.