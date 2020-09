V každé firmě asi někdo onemocní, říká šéfka pražské hygieny Jágrová

Poslední týden nakažených rekordně přibývá. Ve čtvrtek bylo v Česku 680 nových případů. Co na to říkáte?

Čísla jsou vysoká nejenom v Česku, ale po celé Evropě. Nikdo z nás to nečekal takhle brzo, všichni jsme očekávali, že k nárůstu dojde v pozdějších měsících. Že k tomu přibudou respirační onemocnění. Nedokážu vám to vysvětlit. Je pravda, že tady máme hodně cizinců a hodně lidí se vrací z dovolených.