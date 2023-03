Místopředseda ODS Zajíček: Vládní rošády se nechystaly, o ministra neusiluji

Když jsme spolu udělali rozhovor před komunálními volbami, měl pak titulek „V Praze zrušíme některé cyklopruhy“. To je asi pasé, když je náměstkem Pirát Zdeněk Hřib, který je coby primátor zaváděl, ne?

Při vyjednávání koalice se začala řada věcí vyjasňovat, řada zůstala otevřených. Otevřená zůstala i otázka cyklopruhů. Myslím, že ani Piráti se nebudou bránit, aby se v některých místech přehodnotily. Zvlášť tam, kde jsou i z hlediska bezpečnosti nesmyslné. Věřím, že i Zdeněk Hřib bude schopen tuto analýzu udělat a na jejím základě to tak vyhodnotit. Na druhé straně na některých místech cyklopruhy mají být, nebo by se dokonce v místech, kde to dává nějakou logiku, mohly nové udělat.

Vůbec nevím, v jakém světě Hana Marvanová žije.