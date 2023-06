KOMENTÁŘ: Prezidente, viď že nám píchneš s tím balíčkem?

Mít svého muže v čele vrcholného zaměstnavatelského svazu je pro vládní partaj hotová výhra v loterii. Zvláště když se chystá úsporným balíčkem řezat do živého, škrtat dotace do byznysu a třeba poprvé od 90. let zvyšovat firmám daně. A ukázalo se to hned na první schůzce premiéra Fialy s mužem, který doteď seděl po jeho boku v hlavním stanu ODS, ale najednou má roli oponenta vlády. Ovšem oponenta hodně sametového. Zatímco neúspěšný kandidát na prezidenta Hospodářské komory Martin Pecina označoval úsporný balíček za katastrofu, Zajíček po schůzce s premiérem mluvil o kroku správným směrem a sliboval podporu a připravenost k diskusi. Čili takový modrý agent či hasič problémů ve světě byznysu.

Úplné ovládnutí Hospodářské komory je ukázkou umění ODS rozestavovat své spřízněné figury na důležitá místa. A „umění“ tu není míněno nijak ironicky.