Trestu smrti těsně unikl, nejdéle vězněný Čech se možná brzy dočká svobody

O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Televize CNN Prima News upozornila v létě na jeho novou žádost. Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě.
Mluvčí mosteckého okresního soudu Šárka Tampová sdělila, že rozhodnutí bude vyhlášeno pravděpodobně 17. září. Jednání se uskuteční videokonferenčně, média budou mít přístup do videokonferenční jednací síně.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal osmačtyřicetiletý invalidní muž, kterého na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.
O čtyři měsíce později zavraždil dvanácti bodnými ranami nožem devětašedesátiletého náhodného známého. Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.
Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v České republice. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.
Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy. Na svobodu se z lidí, odsouzených k tomuto trestu, dostali tři. Prvním byl Jiří Kajínek, kterému v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman a jenž za mřížemi strávil 23 let. Druhým byl František Müller, kterého odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka, propuštěn byl v roce 2018 po odpykání 20 let.
V říjnu 2021 byl propuštěn z vězení Robert Tempel, který ve věznicích strávil zhruba 20 let. Obžaloby z vraždy byl zproštěn pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS). Nyní se Tempel u soudů domáhá odškodného.
