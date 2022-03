Za „zbořený svět“ chtěl bývalý rozhodčí 9 milionů, vysoudil 170 tisíc

„Nejvíc se mi toho vybavilo teď, když jsem vešel sem, do této budovy (Městského soudu v Praze ve Spálené ulici, pozn. red.), protože tady se odehrávalo úplně to nejdůležitější, ten prvoinstanční soud, kde to následně paní soudkyně Křikavová celé zprostila a označila za fatální chybu policie a celkově provokaci,“ prohlásil Zdeněk Vaňkát ve středu na chodbě u jednací síně, kde se mělo rozhodnout o jeho odškodnění.

Policie ho zadržela v dubnu 2015 v souvislosti s případem plánované loupeže, kterou údajně chystal balkánský gang ve vile někdejšího náměstka pražského primátora a bývalého náměstka ministra obrany Rudolfa Blažka. Balkánci prý plánovali, že z trezoru ve vile získají osm milionů eur v hotovosti, tedy přes 220 milionů korun. Kriminalisté měli v gangu informátora a krátce před loupeží začali zatýkat.

Fotbalový rozhodčí Vaňkát tehdy pracoval jako řadový kriminalista na prvním pražském obvodu. Podle obžaloby měl krýt gangu záda z pozice policisty a po přepadení na místě činu zamést stopy.

Soud však dospěl k tomu, že obžalovaní nepodnikali žádné kroky vedoucí k loupeži do doby, než poznali utajeného svědka, policejního provokatéra, který byl hlavním hybatelem celé kauzy. „S výjimkou žvástů se do té doby nedělo vůbec nic,“ uvedla soudkyně Monika Křikavová. Její senát pětici obžalovaných zprostil viny. Osvobozující rozsudek později potvrdil Vrchní soud v Praze.

Zdeněk Vaňkát poté zažaloval stát o omluvu a odškodnění ve výši 9 milionů korun. „Nevím, proč by tato částka neměla být ta správná. Když strávíte půl roku ve vazbě, přijdete o práci a zboří se vám svět, tak je to na místě,“ říká někdejší prvoligový sudí.

Odvolací soud zvýšil odškodnění o 10 tisíc

Za vazbu, ve které strávil 204 dny, žádal Zdeněk Vaňkát maximální možnou částku, tedy 1 500 korun za den. Argumentoval tím, že pobyt ve vazbě špatně snášel, psychicky strádal a jako policista se tam obával napadení.

Stát ho původně odškodnil částkou 1 000 korun za den vazby, což je průměr. Prvoinstanční soud následně sazbu zvýšil o 300 korun. Další navýšení však nyní odvolací soud zamítl. „1 300 korun za den vazby považujeme za zcela odpovídající satisfakci,“ uvedl předseda odvolacího senátu Lubor Veselý.

Odškodnění pro Zdeňka Vaňkáta 61 200 Kč - odškodnění za pobyt ve vazbě

44 385 Kč - náhrada škody za ušlý výdělek

70 000 Kč - satisfakce za nezákonné trestní stíhání

Za ušlý výdělek během necelých tří let trestního stíhání (od dubna 2015 do ledna 2018) chtěl Vaňkát 810 tisíc korun s tím, že nemohl vykonávat funkci rozhodčího v nejvyšších fotbalových soutěžích, což pro něj znamenalo ztrátu příjmů.

Prvoinstanční soud mu však přiznal jen ušlý výdělek za dobu, kdy byl ve vazbě. Částku podle jeho daňového přiznání vypočítal na 44 tisíc korun. I s tím se odvolací soud ztotožnil.

„Ve vnitřních předpisech Fotbalové asociace bylo jednoznačně stanoveno, kdy je rozhodčí nezpůsobilý k výkonu své funkce, a to tedy až v případě odsouzení, nikoliv v případě obvinění. Pokud Asociace přestala nominovat žalobce na řízení fotbalových zápasů, bylo to její rozhodnutí. Není zde dána příčinná souvislost s trestním stíháním, neboť nebyl žádný důvod, aby žalobce nemohl ve funkci rozhodčího pokračovat,“ vysvětlil soudce Veselý.

Posledním nárokem, který Vaňkát na stát vznesl, bylo odškodnění za samotné nezákonné rozhodnutí, tedy protiprávní trestní stíhání. Žalobce chtěl 8 milionů korun. Uvedl, že pro něj obvinění znamenalo ztrátu profesní prestiže a byl navždy vyřazen z možnosti ucházet se o funkci mezinárodního rozhodčího.

Atmosféru na pracovišti po propuštění z vazby označil za nesnesitelnou, kolegové se mu údajně vyhýbali a podle svých slov byl nakonec nucen řady policie opustit.

V důsledku trestního stíhání se měl zhroutit jeho starší syn. Vaňkát trvá na tom, že ho značně poškodila i medializace případu. Do novin prý unikaly informace od orgánů činných v trestním řízení, které bylo v té době v přípravné fázi a tudíž neveřejné.

Obvodní soud pro Prahu 2 nejprve porovnáním s obdobnými případy dospěl k závěru, že si žalobce zaslouží v tomto ohledu částku 60 tisíc. Odvolací Městský soud v Praze porovnáním s dalšími dvěma případy nyní sumu navýšil o 10 tisíc. Zohlednil například závažnost činu, pro který byl Vaňkát stíhán i trestní sazbu ve výměře 8 až 15 let, kterou byl ohrožen.

Na druhou stranu soudy uzavřely, že profesní život žalobce nebyl zničen a nedošlo k narušení rodinných vztahů.

„Tímto rozhodnutím bohužel nejsem překvapen,“ komentoval pro iDNES.cz výsledek, tedy celkovou vysouzenou částku kolem 170 tisíc korun, Vaňkátův právní zástupce Martin Matuševský.

Zdůraznil, že by s klientem chtěli dosáhnout změny dosavadní praxe, kdy soudy prvních a druhých stupňů přiznávají podle jejich názoru nezákonně stíhaným lidem nepřiměřeně nízké odškodné.

„Máme ambice pokračovat dál. Doufáme, že právě Nejvyšší soud a případně Ústavní soud více vyslyší naši argumentaci, kterou nižší soudy zohlednily zcela nedostatečně,“ dodal advokát.