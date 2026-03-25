Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

„Když vidím, jak Milion chvilek bral za hlavní eso své akce na Letenské pláni Zdeňka Svěráka, musím dnešním lidem říkat, že pro někoho mého typu byl v posledních dvou desetiletích před rokem 1989 tento člověk symbolem komunistického režimu. Byl tím, kdo z bývalého režimu nejvíc profitoval a nejvíc ho de facto reprezentoval,“ řekl Klaus v rozhovoru pro Parlamentní listy.
„Ano, někteří řeknou, že je to vtípek, protože režim nejvíc reprezentoval Husák a další, jenže ti byli mimo náš obzor. Věděli jsme, že na Husáka nemůžeme dosáhnout a zítra ho svrhnout. Pro nás byl symbolem a nepřítelem člověk, který se velmi výrazně promenoval v kultuře,“ dodal.
Redakce iDNES.cz Svěráka kontaktovala, herec se ke Klausovým slovům vyjadřovat nechtěl. Svěrák byl od začátku šedesátých let členem komunistické strany, po srpnu 1968 z ní vystoupil. Podepsal také Antichartu, později nad tím vyjádřil lítost. Uvedl, že k podpisu Anticharty ho vedl strach ze zavření divadla, ve kterém působil.
Svěrák vystoupil na sobotní akci Milionu chvilek, které se podle pořadatelů zúčastnilo až 250 tisíc lidí. Účastníci demonstrace kritizovali vládu Andreje Babiše za snižování výdajů na obranu, ohrazovali se proti jejím krokům v neziskovém sektoru či v oblasti životního prostředí a bránili rovněž veřejnoprávní média. „Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ řekl na shromáždění Svěrák.
Ten v sobotu oslaví 90. narozeniny, Letenská pláň mu proto v rámci demonstrace zazpívala a poblahopřála. Od organizátorů převzal symbolický dar v podobě smrku srbského a balíčku papírových kapesníků.
