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Proč není ve spise vše? Soudce v korupční kauze urguje policii, chybějí mu materiály

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  15:46
Dokazování v údajné korupční kauze kolem bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka spěje po dvou letech ke konci a není vyloučeno, že by tento týden mohlo dojít na závěrečné řeči. Předseda senátu však v pondělí upozornil, že mu ve spisu scházejí policejní dokumenty a upomíná protimafiánskou centrálu, aby je dodala.

Soudy

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Chybějící dokumenty se podle předsedy senátu Libora Holého týkají klíčového svědka celého případu, bývalého policisty Ladislava Kirschnera.

Ten sehrál v Sovákově kauze zásadní roli. Policii a žalobcům posloužil jako informátor a podle spisového materiálu byl také u předání označených peněz, jež měly být úplatkem pro tehdejšího soudce Zdeňka Sováka.

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Holému však ve spisu chybějí úřední záznamy či policejní protokoly, které měly simulované převody peněz dokumentovat.

„Ve dvou případech měl dát policejní orgán svědkovi Kirschnerovi 350 tisíc korun. Z výslechu tohoto svědka a z výslechu plukovnice Šebkové (vyšetřování vedl tým vedený Janou Šebkovou, pozn. red.) vyšlo najevo, že nepanuje přímá shoda, jakým způsobem byly finanční prostředky předány, jestli to někdo počítal, zda to bylo v nějaké obálce nebo v krabici, ale že by snad měl být sepsán o tomto převodu protokol v nějakém stupni utajení. Ten však není součástí spisu. Soud nerozumí tomu, proč není vše, co bylo získáno během vyšetřování, součástí spisu,“ podivoval se předseda senátu.

Soud očekává, že policie například zadokumentovala bankovky, které během akce použila, včetně jejich čísel či nominálních hodnot. „Jestli nějaké protokoly jsou a jestli nedošlo k předání hotovosti do kapsy pana Kirschnera, nevím,“ poznamenal soudce.

Dodal, že policii vyzval, aby chybějící dokumenty do spisu dodala, ale Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nijak nereagovala. Proto v pondělí výslovně požádal státního zástupce, aby policisty popohnal a soud měl dokumenty ideálně ve středu k dispozici.

Poté by mělo následovat rozhodnutí senátu, zda znovu předvolat svědka Kirschnera a vyšetřovatelku Šebkovou a k věci je dovyslechnout, jak žádá obhajoba.

Advokáti zároveň zpochybňují Kirschnerovu důvěryhodnost. Muž byl totiž v minulosti odsouzen v jiné kauze a vězení se chtěl vyhnout poukazem na vážné duševní problémy.

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Jako svědek je navržený i ministr spravedlnosti

Mezi aktuálními návrhy na doplnění dokazování je i výpověď současného ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Ten v únoru 2020, tehdy jako náměstek, sepisoval na ministerstvu s Kirschnerem trestní oznámení.

„Z obsahu spisu nevyplývá, co podstatného by tento svědek měl k projednávané kauze říct, co již bylo nebo nebylo prokázáno, takže soud zatím o jeho předvolání neuvažuje,“ uvedl k tomu v pondělí předseda senátu.

Soudy

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Obhajoba by také chtěla slyšet mimo jiné ještě několik soudců Vrchního soudu v Praze, někdejších Sovákových kolegů. Stejně jako u Tejce ani v jejich případném výslechu však nevidí Holý pro dokazování žádný zásadní přínos, proto avizoval, že je předvolávat nebude. Soudce připomněl, že členové Sovákova senátu již vyslechnuti byli.

Před skončením dokazování chce ještě vypovídat – patrně formou monologu – obžalovaný Robert Plevač, který měl podle spisu v případu roli jednoho z prostředníků. V pondělí uvedl, že svou řeč odhaduje na dvě až tři hodiny.

Podle soudce by na to mohl mít prostor ve středu, kdy má hlavní líčení pokračovat. Předseda senátu zároveň strany upozornil, že by tento týden mohlo být dokazování skončeno a přišly by na řadu závěrečné řeči.

Někdejšímu soudci hrozí až 12 let

Bývalý soudce pražského vrchního soudu Zdeněk Sovák měl podle obžaloby za úplatky ovlivňovat trestní rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, případně nabízet možnost takového ovlivnění.

Vedle Sováka figuruje v kauze jeho známý, podnikatel Milan Bíba. Podle vyšetřovatelů fungoval jako prostředník mezi lidmi, kteří měli zájem na výsledku soudních řízení, a Sovákem. Obžaloba tvrdí, že Sovák kvůli slíbeným protiplněním nerozhodoval vždy nezávisle a nestranně.

Sovák s Bíbou měli podle obžaloby nabízet například ovlivnění rozhodnutí ve prospěch firmy Metrostav, která tehdy řešila trestní kauzu spojenou s případem Davida Ratha. Za příznivější výsledek podle obžaloby žádali částku řádově 50 až 150 milionů korun – její výše se měla údajně odvíjet od toho, nakolik by se podařilo rozsudek zmírnit. Obžalovaní takové tvrzení odmítají.

Byl jsem opilý jak Dán, hájil se soudce. Nabídky úplatků si prý nepamatuje

Právní kvalifikace v celé věci zahrnuje zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, nadržování, nepřímé úplatkářství, podplácení či praní špinavých peněz. Nejsledovanější postavě celé kauzy, bývalému soudci Sovákovi, hrozí pět až dvanáct let vězení.

OsobaPostaveníÚdajná role
Zdeněk Sovákbývalý soudce Vrchního soudu v Prazeústřední postava; podle obžaloby měl využívat své postavení, pravomoci a informace k ovlivňování trestních věcí za prospěch
Milan BíbaSovákův známýhlavní prostředník; podle obžaloby měl zprostředkovávat kontakty mezi Sovákem a osobami zainteresovanými na výsledku trestních řízení
Robert Plevačsoukromý detektivdalší prostředník; jeho role se týká zejména samostatné větve nabídky údajného ovlivnění kauzy Metrostavu
Gagik Tonyanpodnikatel a malířjeho vlastní trestní věc měla být podle obžaloby ovlivněna; součástí případu je spor o obraz jako údajné protiplnění
Charlotte MulénováBíbova partnerkavedlejší role související zejména s majetkovou/finanční stránkou případu

1. října 2024

Soudy

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