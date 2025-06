Co jako bývalý významný člen sociální demokracie říkáte na to, jak strana dopadla?

Jsem sice spokojený důchodce, ale s tím, kam se za těch posledních deset let sociální demokracie dostala, opravdu spokojený nejsem. Spojení se Stačilo! vnímám jako takový poslední pokus, jak stranu vrátit do hry a do Sněmovny.

Mě trochu zaráží, že lidé, kteří se vyvezli na dřívější popularitě strany, ji teď najednou opouštějí.