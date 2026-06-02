Od stíhaného exšéfa pivovarů chtějí investoři čtvrt miliardy. I za jeho studium

Podle obžaloby projednávané u Obvodního soudu pro Prahu 1 zpronevěřil Radil pivovarnické skupině v souvislosti se svým manažerským studiem na britské London Business School, které začalo v roce 2013, zhruba čtyři miliony korun.
Bez svolení dozorčí rady či akcionářů měl platit z firemních peněz nejen školné, ale i další osobní výdaje spojené s cestováním, stravou, ubytováním nebo kapesným.
Když se to provalilo, tak Radil podle obžaloby sdělil ostatním členům vedení Pivovary Lobkowicz Group (PLG), že škodu uhradí společnost Energy produkt plus, v níž byl jedním z jednatelů jeho bratr.
Ten však tvrdí, že o žádné takové dohodě nevěděl a jeho podpis na příslušném dokumentu o úhradě milionů je padělaný. To potvrdil i soudní expert.
Podle státního zástupce Adama Kobyljanského byl strůjcem zfalšované listiny obžalovaný Zdeněk Radil. „Věděl, že podpis jeho bratra je padělek, k úhradě závazků nedojde a plnění bude nevymahatelné. Společnosti (PLG) způsobil škodu 4,1 milionu korun,“ uvedl žalobce.
Radil se ke zfalšovanému podpisu bratra před soudem nevyjádřil. Firemní prostředky vynaložené na své školné však považuje za účelné, když mu – jak tvrdí – londýnské vzdělávání umožnilo řídit pivovarnický holding se ziskem a dovést ho zdárně na pražskou burzu.
„To se podařilo i díky probíhajícímu studiu – takzvanému MBA. Umožňuje získat expertizu při uvádění společnosti na veřejný trh,“ hájí se Radil. Dodal, že PLG po vstupu na burzu získala od drobných akcionářů asi 460 milionů korun.
„Pokud porovnáme zaplacené školné jen s tímto jedním příkladem, který vnímám jako přímý důsledek získaného vzdělání, tak mi to přijde jako efektivně vynaložený náklad,“ odmítá exmanažer první část obžaloby, v níž je obviněný ze zpronevěry.
Po mně to nevedli dobře, myslí si Radil
V druhé části je muž stíhaný za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obžaloba uvádí, že bez vědomí dalších členů vedení PLG uzavřel v roce 2015 nájemní smlouvu na prostory ve Šporkovském paláci v centru Prahy, kde měla podle jeho plánu vzniknout mimo jiné pivovarská restaurace.
Fixní nájemné bylo stanoveno na jeden milion korun měsíčně. Závazek nájmu byl sjednán na 20 let. V lednu 2016 ho však Radil prodloužil dodatkem až do roku 2042, přičemž nájemné bylo navýšeno na 1,6 milionu za měsíc.
Zdeněk Radil na fotografii z roku 2015:
„Pod smyšlenou legendou údajného ukončení nájemní smlouvy přiměl člena představenstva Pivovary Lobkowicz Petra Vlčka spolupodepsat předmětný dodatek, aniž by jmenovaný znal pravou podstatu dokumentu, který podepisuje,“ uvedl státní zástupce.
V té době nemohl Radil jednat za holding sám – potřeboval k tomu buď součinnost dalšího člena vedení, nebo písemné pověření celého představenstva.
Podle obžaloby Radil věděl, že firma sice projekt pivovarské restaurace zvažuje, ale zároveň mu nejsou kolegové z představenstva příliš naklonění, protože se jim zdál nerentabilní.
Vedení pivovarů Lobkowicz nakonec projekt neodsouhlasilo. Aby se z nájmu, který Radil nedovoleně uzavřel, firma vyvázala, stálo ji to – jak uvádí obžaloba – přes 41 milionů korun.
Bývalý šéf opět vinu odmítá. Tvrdí, že na stejném místě nyní funguje známá pražská restaurace Červený jelen, která je zisková.
„Ta provozovna funguje mnohem úspěšněji, než jsme si v roce 2014 či 2015, když jsme to připravovali, vůbec dokázali představit. Generují desítky milionů profitu ročně,“ uvedl Radil.
Dodal, že kdyby byl projekt realizován tak, jak zamýšlel, nevznikla by škoda, ale holding PLG by naopak profitoval.
„Vedení, které bylo dosazeno po mém odchodu novým čínským majitelem, zřejmě nekonalo tak, jak by konat mělo, protože se za těch deset let dostali do ztráty asi 2,4 miliardy. Pod mým vedením jsme provozovali sedm pivovarů. Po mém odchodu byly tři z těch sedmi uzavřeny,“ připomněl manažer.
Celková způsobená škoda – za neoprávněné výdaje na studia a svévolně uzavřenou nájemní smlouvu – je podle obžaloby zhruba 45 milionů korun. Za to žalobce navrhuje Radilovi podmíněný trest.
Zmocněnec poškozených Petr Topinka však v úterý v jednací síni oznámil ještě jeden požadavek – od Radila chtějí jeho klienti dalších 192,4 milionu korun.
„V důsledku zatajení jednání pana obžalovaného zakoupila společnost Lapasan (akviziční společnost investorů, pozn. red.) akcie společnosti Pivovary Lobkowicz Group za vyšší částku, než byla skutečná hodnota těchto akcií,“ uvedl advokát. Vyčíslenou škodu opírá o znalecký posudek.
Radil, který před soudem vypovídal jen v krátkém monologu a odpovídat na dotazy odmítl, to nekomentoval
Jeho obhájce podotkl, že pokud by měla být údajná škoda v řízení takto výrazně navýšena, případ by neměl projednávat obvodní soud, ale vyšší instance – Městský soud v Praze.
Soudce přitakal, že si toho je vědom. Po provedení listinných důkazů hlavní líčení odročil na příští měsíc, kdy chce začít s výslechem asi dvaceti navržených svědků. Dostavit by se měl i znalec z oboru ekonomika.
Zatykač, vydání a soud v Ostravě
Jedenapadesátiletý Zdeněk Radil stál v roce 2012 u vzniku holdingu Pivovary Lobkowicz Group, což bylo sdružení sedmi regionálních pivovarů. O dva roky později přivedl skupinu jako její generální ředitel a předseda představenstva na pražskou burzu.
Později kontrolu nad holdingem převzala prostřednictvím společnosti Lapasan skupina investorů vedená čínskou CEFC a Radil byl z funkcí odvolán. Noví vlastníci jej následně obvinili z finančních machinací při řízení skupiny.
Manažer nařčení odmítal. Po vyhrocení sporů žil v Gruzii a česká justice jej vedla jako uprchlého. Na základě mezinárodního zatykače byl v roce 2024 zadržen gruzínskými úřady a vydán do Česka.
Krajský soud v Ostravě mu následně za pokus o podvod spojený s Pivovary Lobkowicz uložil trest 5,5 roku vězení. Radil proti rozsudku podal odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.