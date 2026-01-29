Miliardář Pelc čelí obžalobě kvůli smrtelné nehodě, hrozí mu až šest let vězení

Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Obžalovaný podle kriminalistů řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu jeden rok až šest let ve vězení.
Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.
Na posun v případu upozornil server Novinky.cz. Pelc působil jako předseda představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media.

Miliardář Pelc byl v době nehody pod vlivem alkoholu. V krvi měl přes promile

„Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na čtyřiasedmdesátiletého muže obžalobu pro přečin usmrcení z nedbalosti a dále pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Obžaloba byla podle Suchánkové podána 19. ledna.

Pelc loni počátkem června přejel svým vozem Lexus do protisměru na silnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Narazil do vozu Škoda Yeti, jehož jednašedesátiletý řidič srážku nepřežil. Pelce přepravil vrtulník s těžkými zraněními do nemocnice.

Na Rakovnicku boural známý podnikatel a miliardář. Řidič druhého auta zemřel

Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  9:21

