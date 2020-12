Komunista Ondráček se musí omluvit textaři Horáčkovi, nařídil mu to soud

„Soud má za to, že žaloba byla podána poprávu. Výrok, že žalobce byl spolupracovníkem StB s krycím názvem Sázkař, je objektivně způsobilý dotyčného zasáhnout a poškodit ho zvlášť závažným způsobem,“ uvedla soudkyně Dagmar Stamidisová.

Za nepravdivé tvrzení se má Ondráček omluvit Horáčkovi písemně do tří dnů od právní moci rozsudku. Patnáct dnů má na zveřejnění omluvy na webu, kde Horáčka pomluvil.



„Je to velké uspokojení. Potvrzuje se, že náš právní řád, ve kterém jsou nějaké paragrafy, které mají různé sankce a kterým všichni podléháme bez ohledu na to, jakou funkci zastáváme, funguje. To je zadostiučinění nejen pro mě, ale, myslím, pro všechny lidi v této zemi,“ řekl iDNES.cz Horáček.

Žalovaný Zdeněk Ondráček rozsudek nekomentoval. Hned po vyhlášení a odůvodnění z jednací síně odešel. Proti verdiktu může podat odvolání k Městskému soudu v Praze.

Výrok zazněl před třemi lety

V závěru roku 2017 nominovala KSČM svého poslance Ondráčka, který v roce 1989 jako policista bil účastníky protirežimních demonstrací, na post předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. To vyvolalo ostré reakce. Mezi nejhlasitější kritiky této nominace patřil tehdejší prezidentský kandidát Michal Horáček.



V polovině prosince 2017 poskytl Ondráček rozhovor webu EuroZprávy, v němž mimo jiné uvedl: „Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař. Takový člověk je mi ukradený. Jeho výlevy moudrostí nevyhledávám, ale dostávají se ke mně a pak na některé reaguji.“

Ze spisu, který Státní bezpečnost na Horáčka pod názvem „Sázkař“ vedla, vyplývá, že ho snažila začátkem osmdesátých let ke spolupráci získat, jenže nebyla úspěšná. Svazek čítající necelých dvacet stran zveřejnil textař na svém webu.



Horáček, který má negativní lustrační osvědčení, podal na Ondráčka trestní oznámení pro pomluvu. Policie požádala o vydání poslance k trestnímu stíhání, ochránily ho však hlasy ANO, SPD, KSČM a poslance Marka Bendy z ODS. Textař následně komunistického poslance zažaloval u civilního soudu.

„Kdybych mlčel, tak bych souhlasil. Ale já nesouhlasím a je to pro mě velmi důležité. Jde o moji čest, která je pro mě drahá a vzácná, není měřitelná penězi. Proto nežaluji (Ondráčka) o peněžní náhradu, ale o prostou omluvu,“ řekl iDNES.cz Horáček.



Ondráček dnes před soudem řekl, že „si mediální kampaň nezačal“. Ohledně Horáčka, kterého prý do té doby neznal, reagoval v poskytnutém rozhovoru narychlo. Připustil, že publikovanou informaci neměl ověřenou.



Vyšel ze dvou textů, které našel na internetu a které byly vůči tehdejšímu prezidentskému kandidátu Horáčkovi kritické. „Kdybych měl čas, dva, tři, čtyři, pět dní, a měl možnost sledovat všechno, co kde je, bylo by to asi o něčem jiném,“ argumentoval. Podle vyjádření soudkyně měl použít seriózní zdroje, například web Ministerstva vnitra.