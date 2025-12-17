Zdeněk Koudelka míří na ministerstvo spravedlnosti, mohl by se stát náměstkem

O Koudelkovi coby možném náměstkovi na resortu spravedlnosti jako první informoval web Česká justice. „Já jsem to také slyšel. Povídá se to,“ řekl Koudelka, který je od roku 2019 členem Trikolory.
Majerová redakci iDNES.cz řekla, že Koudelka je vážným kandidátem na post náměstka ministra spravedlnosti a sama ho od počátku podporuje.
„Je to statečný člověk, který v době covidu šel proti proudu a se svými žalobami nejenže uspěl, ale i donutil stát a ze řetězu utržené politiky, aby dodržovaly zákony,“ prohlásila šéfka Trikolory a poslankyně za SPD.
Redakce oslovila i ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Na dotazy zatím neodpověděl.
Bývalý poslanec za sociální demokracii Koudelka kandidoval v letošních volbách do Poslanecké sněmovny za SPD v Jihomoravském kraji. Na kandidátce mu patřilo třetí místo hned za Miroslavem Ševčíkem a Lucií Šafránkovou, zvolen ale nebyl.
Letos na jaře se Koudelka zúčastnil konference Východiska a vůle ke změně režimu, kde mimo jiné řekl, že má být zaveden poloprezidentský systém a zrušen Senát, a také že se má snížit počet poslanců z 200 na 151. „Jednokomorový parlament volený na 5 let by byl složený ze 151 poslanců,“ prohlásil tehdy Koudelka.