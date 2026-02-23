Změna ve zdravotnictví, z VZP odvolali Kabátka. Měl škraloup, souhlasí Vojtěch

  13:12aktualizováno  13:50
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v pondělí na svém prvním zasedání v novém složení odvolala ředitele pojišťovny Zdeňka Kabátka. Rozhodnutí padlo v tajném hlasování a odvolání je účinné okamžitě. Jeho funkce se ujme dosavadní náměstek pro služby klientům Ivan Duškov. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) Kabátek ztratil důvěru.
foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Rozhodnutí bylo velmi jednoznačné. Je to velmi dobrý krok, informace které máme o zásazích policie ve VZP a podobně, ve mně osobně budí ztrátu důvěry v pana Kabátka. Určitě udělal mnoho dobré práce, ale s tímto škraloupem nemůže pokračovat ve vedení pojišťovny,“ řekl na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví.

Kabátek uvedl, že rozhodnutí o svém odvolání respektuje. „Odcházím z VZP po třinácti letech a pojišťovnu předávám v reputačně i ekonomicky stabilním stavu. Spolu s kolegy se mi podařilo ekonomicky nestabilní, negativně vnímaný subjekt změnit na instituci s vynikající reputací a vysokou mírou finanční stability,“ prohlásil.

Kabátek stál v čele VZP od prosince 2012. Před nástupem do pojišťovny působil na ministerstvu zdravotnictví, nejprve jako vrchní ředitel pro přímo řízené organizace a později jako vrchní ředitel pro ekonomiku.

Pacienti by měli za péči připlácet. Šéf VZP o návratu poplatků i počtu porodnic

Novým předsedou správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách, je hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. Podle něj jsou důvody pro odvolání Kabátka hlavně reputační. Neznamená to, že pojišťovna špatně hospodaří.

Premiér Andrej Babiš v lednu uvedl, že rozhodnutí o Kabátkově budoucnosti bude na nové správní radě a že jí nebude dávat veřejné pokyny.

Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15, pět míst zůstalo neobsazených. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.

Zástupci Pirátů uvedli, že ve správní radě v pondělí opět navrhli, aby volbě ředitele předcházelo otevřené výběrové řízení, do kterého by se mohl přihlásit kdokoli splňující stanovené podmínky. Většina členů rady však tento návrh zamítla.

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.

„Největší kmotr zdravotnictví,“ říkal Babiš

Kabátek vedl největší ze sedmi českých zdravotních pojišťoven od roku 2012, kdy byl zvolen jako nástupce Pavla Horáka, který rezignoval. Byl nejdéle působícím šéfem VZP od jejího vzniku v roce 1992. Šéfem pojišťovny se stal za vlády koaličního kabinetu Petra Nečase (ODS), ministrem zdravotnictví tehdy byl Leoš Heger (TOP 09).

Ve funkci byl Kabátek opakovaně potvrzen. Jeho znovuzvolení v roce 2016 kritizoval tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), který ho označil za skandální a mluvil o „podrazu“ tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD, nyní SOCDEM), protože bod volby byl na program správní rady zařazený nečekaně.

Babiš tehdy Kabátka označil za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. „Pana Kabátka považuji za představitele éry českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky,“ uvedl tehdy Babiš.

Lékaře nenaklonujeme. Část nemocnic se musí změnit, říká šéf VZP Kabátek

Na podzim 2020 byl Kabátek ve funkci opět potvrzen, a to 21 z 26 hlasů, ve správní radě mělo tehdy ANO osm hlasů. Radní se nejprve pokoušeli zvolit ředitele v říjnu, nakonec byli úspěšní až v listopadu.

V září 2024 byl zvolen na další čtyři roky. Předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL), který Kabátka navrhl, tehdy mimo jiné ocenil zvládnutí přílivu uprchlíků z Ukrajiny, kteří dostali přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a většina se registrovala k VZP, nebo nastartování přípravy nového informačního systému pojišťovny.

Kabátek krátce po svém předloňském znovuzvolení varoval, že VZP by se v roce 2027 mohla dostat do problémů, pokud nedojde ke změně na příjmové i výdajové straně a dále bude pokračovat růst výdajů na straně zdravotních služeb.

Loni na podzim zasahovala v pražské centrále VZP policie kvůli zakázkám, které zadala VZP, Kabátek nebyl mezi zadrženými.

