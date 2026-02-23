Zásadní změna ve zdravotnictví. Ve VZP končí ředitel Kabátek, povede ji náměstek

Kabátek stál v čele VZP od prosince 2012. Před nástupem do pojišťovny působil na ministerstvu zdravotnictví, nejprve jako vrchní ředitel pro přímo řízené organizace a později jako vrchní ředitel pro ekonomiku.
Novým předsedou správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách, je hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. Premiér Andrej Babiš v lednu uvedl, že rozhodnutí o Kabátkově budoucnosti bude na nové správní radě a že jí nebude dávat veřejné pokyny.
Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15, pět míst zůstalo neobsazených. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.
Zástupci Pirátů uvedli, že ve správní radě v pondělí opět navrhli, aby volbě ředitele předcházelo otevřené výběrové řízení, do kterého by se mohl přihlásit kdokoli splňující stanovené podmínky. Většina členů rady však tento návrh zamítla.