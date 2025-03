Vláda se chlubí našimi úspěchy, říká Hřib. Voliče chce lákat na téma bydlení

Pane náměstku, původně jste volebním lídrem být nechtěl, přestože jste se stal předsedou Pirátů. Co se změnilo? Kdo vás přesvědčil?

Měl jsem spoustu výzev od členské základny i od voličů. Je to rukavice, kterou bylo nutné zvednout. Volebním lídrem musí být někdo, kdo má zkušenosti s komunikací a kdo kolem sebe shromáždí odborníky, kteří nám pomůžou připravit program do voleb řešící podstatu problémů běžných lidí.

Vás teď čeká poměrně náročný úkol, a to přesvědčit po několika ne moc úspěšných volbách voliče, že volit Piráty má pořád smysl. Jak to uděláte?

Plánujeme to udělat úplně stejně jako v pražských komunálních volbách. Když jsme kampaň začínali v roce 2022, měli jsme preference okolo pěti procent. To tehdy vyšlo v květnovém Kantaru. Nakonec jsme v Praze skončili s téměř 18 procenty. Takže uděláme kampaň, které si lidé všimnou, která představí dostatečně zajímavým způsobem naše priority.

A to bude zejména bydlení, ceny bydlení a obecně životní náklady. Ty jsou prostě vysoké, zatímco reálné mzdy klesly. A bude to i otázka nějaké modernizace státu, protože to, co potřebujeme, je stát rozhýbat a rozhýbat i naši ekonomiku a investovat více do vzdělání. Bez toho vyšší platy nebudou.

Mluvíte o dostupném bydlení a modernějším státu. Měli jste ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Měl na starosti digitalizaci stavebního řízení, která by proces výstavby urychlila, a nezvládl ji zrovna úspěšně...

Kdybychom se měli podívat na to, která ministerstva se neperou úplně úspěšně s digitalizací, museli bychom z vlády vyrazit mnohem více lidí.

Bude to od Pirátů ještě pro voliče uvěřitelné, když Ivan Bartoš mohl na ministerstvu pro místní rozvoj s dostupností bydlení něco udělat, a situace se nepohnula k lepšímu?

Ivan Bartoš ale něco udělal s bydlením. Zaprvé, digitalizaci ohodnotila vláda, že je z 80 procent hotová. Za druhé, připravil zákon o dostupném bydlení, ten leží ve Sněmovně, stačí jenom, aby se to odhlasovalo. Je v něm spousta nástrojů na podporu lidí, kteří jsou někde na hraně, aby nespadli do propasti. Jedním z nich jsou městské nájemní agentury.

My už jsme je úspěšně odpilotovali v Praze. Já jsem svůj starý byt taky svěřil městské nájemní agentuře a teď tam bydlí samoživitelka se třemi dětmi. A přesně toto chce umožnit návrh Ivana Bartoše i v dalších městech.

No a zatřetí, Ivan Bartoš zajistil, že můžeme investovat evropské peníze do dostupného bydlení. To je zásadní věc pro to, abychom měli dost peněz a bytů se postavilo hodně. Vláda se tím teď chlubí, ale jsou to úspěchy Ivana Bartoše.

A digitalizaci stavebního řízení považujete také za úspěšný projekt?

Úplně povedený? To asi takhle říct nejde, ale troufnu si tvrdit, že Ivan Bartoš toho udělal pro digitalizaci víc než mnoho jiných ministrů ve vládě. Třeba u blížících se voleb se můžete prokázat občankou v mobilu. A u stavebního řízení narazil na to, že chtěl ušetřit miliardu korun a ejhle, ona někomu chyběla.

Hezky to shrnul ředitel firmy Ekonomické stavby, který má přehled, jak fungují stavební úřady různě po republice. Budu ho teď parafrázovat: Úřady, které do té doby fungovaly dobře, hledaly cestu a ty, které fungovaly špatně, měly o důvod víc, proč říkat, že něco nejde… Každopádně je potřeba provést mnohem více opatření k urychlení výstavby. Za Hřiba se v Praze zahájila v jednom roce stavba 9 500 bytů, přesto ceny nešly dolů.

Co byste v následujících čtyřech letech udělal pro to, aby bydlení bylo dostupné?

Není to mediálně atraktivní, ale je potřeba změnit proces územního plánování. Obec by měla mít připravené plochy pro svůj rozvoj. Když jsou připravené plochy a je společenská dohoda na tom, že tady bude stát fabrika, tady bude obchodní centrum, tady sedmipatrové bydlení, tady školka, pak je to povolování velmi jednoduché a můžou to udělat v uvozovkách na poště. To je jádro pudla.

My se soustředíme na to, abychom urychlili stavební řízení, ale to je až třešinka na dortu. To, co popisuju, dělají v civilizovaných zemích na západ od nás. Územní plán by měl být pro investora jasně srozumitelný, a když pak přijde na úřad s tím, že chce něco postavit, už tam nemají hlouběji přezkoumávat, jestli budova někomu stíní a podobně. Mají vyhodnotit, že to odpovídá územnímu plánu.

Máte být lídrem Pirátů v Praze, Ivan Bartoš ve středních Čechách, na jižní Moravě má kandidátku vést Michal Švagerka, na Vysočině Barbora Pipášová. Kdo budou další lídři?

O tom si rozhodují u nás jednotlivá krajská sdružení, za kým se sešikují, aby udělali tu nejlepší kampaň. Takovou, jakou jsme třeba udělali v roce 2017. (Kampaň s heslem „Pusťte nás na ně!“, ve které Ivan Bartoš hrál na harmoniku, Piráti následně ve volbách získali 22 poslanců – pozn. red.)

Při vší úctě k panu Švagerkovi a paní Pipášové, neměli by kandidátky vést známější lidé, abyste si sáhli na dvojciferný výsledek, který chcete?

Známá jména u nás určitě v některých krajích najdete. Třeba ve středních Čechách to bude Ivan Bartoš. Nechci se teď úplně přeceňovat, ale taky si myslím, že jsem celkem známé jméno v Praze. Ještě uvidíme, kdo bude dvojka. Určitě se na kandidátce objeví Olga Richterová. (Po vzniku rozhovoru Piráti oznámili, že kandidátku v Praze povedou právě Hřib a Richterová – pozn. red.)

Určitě budeme mít v některých krajích známé osobnosti i na čele. Ale jde mi spíš o to, aby se na kandidátkách objevili odborníci. Nemusí být extra známí, ale je důležité, aby měli kompetenci k řešení problémů, které lidi trápí.

Jste ještě stranou pro mladé?

Tahle země není pro mladý. My se zaměřujeme na budoucnost, takže i na řešení problémů mladší generace. Záleží, jak definujete mladou generaci, my třeba teď usilujeme o zvýšení rodičáku, to je věc, která trápí hlavně mladé rodiče. Bydlení trápí všechny věkové skupiny, i lidi v důchodu.

Pirátská senátorka Adéla Šípová nedávno v rozhovoru pro MF DNES řekla, že nepředpokládá, že by si vaše strana příští čtyři roky mohla pomýšlet na vládní angažmá. Vidíte to podobně?

To záleží, jak dopadnou volby. Jak jsem avizoval, chci získat pro Piráty dvouciferný výsledek. Jsem přesvědčený, že teď uděláme dobrou kampaň, máme řešení problémů běžných lidí a nejsme sponzorováni oligarchy. Nemusíme skákat, jak pískají. Je to velmi osvobozující a doporučil bych to i ostatním stranám, aby to zkusily.

Od výstupu z vlády se proti bývalým vládním partnerům už dost vymezujete. V Praze na magistrátu jste ale pořád v koalici se SPOLU a se Starosty. Není to trochu schizofrenní situace?

Mně to ani nepřijde. V některých městských částech v Praze máme koalice TOP 09 a SPD. Zeptejte se jich, jestli to není trošku schizofrenní koalice. My máme koalici s těmito partnery, aby tady nevládla ODS dohromady s ANO. To byla koalice, kterou se snažili na začátku vytvořit, intenzivně na tom pracovali, málem jim klapla, dokud jim do toho nehodila vidle Hana Marvanová. (Zastupitelka zvolená za SPOLU odmítla při volbě primátora hlasovat podle dohody mezi SPOLU a ANO – pozn. red.).

Nové vlaky a parkoviště v Praze

Jste v Praze náměstkem pro dopravu, co říkáte na výtky řidičů, že se v Praze jezdí autem nejhůře za poslední roky? V reakci na to vlastně vznikla strana Motoristé sobě.

Tuto rétoriku zvolili Motoristé sobě už v komunálních volbách v roce 2022 a nedostali se do zastupitelstva, takže myslím si, že Pražané už to nějak vyhodnotili.

Slýchám to od dalších, zrovna dnes od kolegů, že dopravit se ze Středočeského kraje…

Dobře, tak pro Středočechy teď kupujeme nové supermoderní, klimatizované, bezbariérové vlaky, budou mít veškerý komfort, včetně WiFi připojení a prostoru na kočárky a kola. Je to soutěž, kterou jsme spustili ve spolupráci se Středočeským krajem v celkovém objemu 142 miliard korun.

Pro nás je důležité, aby lidé ze Středočeského kraje jeli ideálně kolejovou dopravou do Prahy a auto nechali za hranicemi hlavního města. K tomu stavíme P+R parkoviště. Vyhodnocuje se P+R Opatov, to je pro 490 aut. Na Dědině se staví parkovací dům, dům na Smíchově bude pro 900 aut. Děláme projekt se Správou železnic na Dlouhé Míli, parkoviště bude i na Zličíně. Realita je taková, že Praha není nafukovací a aut je každý rok víc a víc. To bohužel není možné.

Co s tím? Chtěl byste, aby se lidé aut zbavovali?

Ne, auta se zbavovat nemusíte, ale je dobré počítat s tím, že ve městě, jako je Praha, nemusí být auto nejrychlejším dopravním prostředkem. My k tomu máme v Lítačce zprovozněný takzvaný intermodální plánovač trasy. Zadáte si, kde jste a kam se chcete dostat. Vypočítá vám to trasu i s využitím pěších vazeb nebo sdílených kol, pokud zaškrtnete, že je chcete. Řekne vám to i to, jak rychle by vám to trvalo autem. Můžete si to porovnat a rozhodnout se, jaký způsob dopravy zvolíte.

A ano, mezitím investujeme intenzivně do dopravy, kupujeme nové tramvaje, stavíme nové tramvajové tratě, stavíme metro D a metro bez řidičů. To vám umožní sednout si ve špičce, protože pojede častěji, když bude automatizované. To znamená, že my se snažíme motivovat lidi k přestupu do MHD.

Je stále ve hře zdražení roční Lítačky?

Ne, v tuto chvíli to není ani v koaličním programu. Za mě to není vůbec na stole, ale chtěl jsem říct něco jiného. Musíme si uvědomit, že nějak funguje doprava v Praze a nějak třeba ve Slavičíně, kde jsem se narodil. Tam nemají druhou nejlepší MHD na světě, jako byla vyhodnocena tady v Praze.

Tam samozřejmě potřebujete auto. A protože se tam kapacita silnic potkává s poptávkou, problém to není. Tady to problém je, a proto usilujeme o to, aby v historickém centru dostaly přednost tramvaje před auty, protože když se vám v centru zpozdí tramvaj, dojede později na konec a zpožďuje se vám hromadná doprava v celé síti.

Zůstanete náměstkem primátora do voleb?

To je na rozhodnutí zastupitelstva, ne moje. Ale ano, teď pracuji pro Pražany, projekty jsou rozběhlé a chci je dokončit.

Je možné, že opustíte pražskou koalici ještě před volbami?

Chystáme se plnit koaliční smlouvu v Praze a uvidíme, jak se ji budou snažit plnit naši koaliční partneři.