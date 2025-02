Piráti stojí za Hřibem. Potvrdili směr, který si vybrali, míní politologové

„Je to sázka na umírněnou politiku. Zatímco Hřib ve svém kandidátském projevu akcentoval nejvíc problematiku expertizy, která se z jeho pohledu má přetavit i do procesu sestavování kandidátních listin, jeho protikandidátka se o něco víc zaměřila na progresivní témata, otázky rovnosti a zastoupení žen,“ uvedl Michal.

Zdůraznění technokratického přístupu je podle něj zajímavé a vine se celým Hřibovým projektem. Pro Piráty hlavním volebním tématem bude důraz na debyrokratizaci a transparentnost.

„Bude však otázkou, jak dobře se Pirátům povede oslovit odborníky, patrně se zvláštním zacílením na ekonomy, aby za stranu přímo kandidovali do Sněmovny. Je to jeden ze způsobů, prostřednictvím kterých se Piráti do voleb postaví populistické politice,“ míní. Piráti podle něj budou muset umět o programu srozumitelně komunikovat.

Bude Zdeněk Hřib dobrým volebním lídrem Pirátů? celkem hlasů: 98 Ano 42 %(41 hlasů) Ne 57 %(56 hlasů) Nevím 1 %(1 hlas)

Volební potenciální mají Piráti podle Čapka vyšší než pět procent, které jim připisují nynější průzkumy. Musí hlavně udržet silnou pozici v Praze a dokázat oslovit regiony, což jim teď moc nejde, uvedl. Na odhady je ale podle něj ještě dlouho před volbami.

Podle Michala je pro Piráty nutné zaměřit se na umírněné liberální voliče, největší souboj o progresivní témata pak podle něj jistě svedou s hnutím STAN, se kterým tvořili koalici v minulých sněmovních volbách.

Voliče mohou Piráti oslovit určitou alternativou jak vůči koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN, tak vůči opozičním stranám. V minulosti jim nejvíce svědčilo, když nebyli úplně součástí vládnoucího mainstreamu a mohli tepat ostatní strany. Je ale otázkou, zda to bude na voliče fungovat i nyní, soudí Čapek. Prostor na české politické scéně pro Piráty vidí.

„Ukázali to již dříve, když dokázali ve sněmovních volbách v roce 2017 získat 22 mandátů. Stejně tak uspěli v krajských volbách v roce 2020, takže prostor tady je. Na druhou stranu se Piráti od té doby posunuli, čemuž odpovídá i volba lídra pro sněmovní volby. Uvidíme, jakým směrem se pod jeho vedením dále vyprofilují. Zda budou pokračovat v celkem agresivní kampani typu vymezení se proti ‚náckům v politice‘, či nikoliv,“ odkázal Čapek na nedávný Hřibův videoklip.

Velkou výzvou osobně pro Hřiba bude podle Michala nechat vyniknout ostatní krajské lídry. „Pražský výsledek bude pro stranu samozřejmě zásadní, zároveň v debatě na celostátním fóru bylo jednoznačně viditelné, že strana nechce být vnímána jako pragocentrická, v tomto by jí přílišným důrazem na Hřiba osobně mohl čekat osud TOP 09, které se v posledních letech děje něco podobného,“ uvedl Michal.

Bude podle něj třeba kampaň zacílit na regiony, které oslovit lze a kde Piráti mají minimálně potenciál konkurovat zejména současným vládním stranám. Kontaktní kampaň, kterou sobotní fórum avizovalo, pro to bude jednou z nutných podmínek, míní.