Hřibův případ neoprávněného čerpání odměn se zřejmě přesune do středních Čech

Autor:
  12:56
Přestupkové řízení předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba o neoprávněném čerpání odměn z představenstva Pražské energetiky Holding si pod sebe zřejmě převezme soud ve Středočeském kraji. Původně přitom měla případ řešit městská část Praha 10. Kvůli Hřibově pozici na pražském magistrátu by ale hrozila kolize se zákonem.
Zahájení horké části kampaně Pirátů na pražské Štvanici (2. září 2025)

Zahájení horké části kampaně Pirátů na pražské Štvanici (2. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slavnostní zahájení stavby tramvajové tratě Muzeum. Zdeněk Hřib. (12. června...
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib při startu volební kampaně strany
Zdeněk Hřib (Piráti) na tiskové konferenci po návštěvě prezidenta Petra Pavla....
Pirát Zdeněk Hřib při zahájení volební kampaně
21 fotografií

Předseda Pirátů a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib je v současné době v přestupkovém řízení kvůli neoprávněnému čerpání odměn za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding).

Policisté se mají znovu zaměřit na to, zda kromě porušení zákona o střetu zájmů nedošlo i k porušení dalších zákonů ze strany Hřiba, kterému za čerpání odměn z holdingu hrozí pokuta ve výši 250 tisíc korun. Samotný Hřib se hájí tím, že za odesílání odměn je zodpovědná výhradně dozorčí rada holdingu.

Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie

Pokud by se však nakonec případ vrátil do rukou Úřadu Městské části Praha 10, odvolacím orgánem by následně byl pražský magistrát, na což upozornil web Deník.cz. Na magistrátu ale Zdeněk Hřib působí jako náměstek pro dopravu. Pokud by tedy došlo k odvolání právě tam, mohla by nastat kolize se zákonem.

Podle zdrojů Deník.cz, se proto Praha 10 rozhodla svěřit spis magistrátu, aby ho předal k řešení ve Středočeském kraji.

Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

„Vzhledem k tomu, že přestupková řízení nejsou veřejná, nemůže se městská část Praha 10 k této záležitosti vyjadřovat,“ řekl pro web vedoucí tiskového oddělení kanceláře starosty Ján Bruno Tropp.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street...

2. října 2025  7:11,  aktualizováno  13:03

NÁVOD: Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025?

Hlasování o nové Sněmovně se mírně odlišuje od voleb do Senátu i krajských zastupitelstev. Voliči tápou, jestli mohou kroužkovat, nebo mají křížkovat a kolik preferenčních hlasů mohou udělit. Jak...

2. října 2025

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého...

2. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:59

Hřibův případ neoprávněného čerpání odměn se zřejmě přesune do středních Čech

Přestupkové řízení předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba o neoprávněném čerpání odměn z představenstva Pražské energetiky Holding si pod sebe zřejmě převezme soud ve Středočeském kraji. Původně přitom měla...

2. října 2025  12:56

Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

Zběsilá policejní honička na více než 15 kilometrech se odehrála v sobotu na silnicích poblíž Brna a pak i v krajské metropoli. Vše začalo, když třiatřicetiletý motorkář projel na opravované silnici...

2. října 2025  12:53

V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, policisté ho postřelili

V Manchesteru byli zraněni čtyři lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Policisté pachatele postřelili. Starosta Manchesteru Andy Burnham stanici BBC...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno  12:44

Cirque du Soleil zatím přitáhl přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní

Již více než 75 tisíc diváků navštívilo Velké šapitó novocirkusového uskupení Cirque du Soleil, které se v Česku v tomto ikonickém prostoru představilo vůbec poprvé. Do Prahy umělci přivezli...

2. října 2025  12:43

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:32

Pavel v neděli zahájí povolební konzultace, pozve si lídry sněmovních stran

Prezident Petr Pavel zahájí v neděli ráno konzultační schůzky s předsedy stran, které se v nadcházejících volbách dostanou do Sněmovny. České televizi řekl, že od nich bude chtít vědět, jak vnímají...

2. října 2025  11:48,  aktualizováno  12:21

Ne komunismu a extremismu! Velký happening podpoří Vetchý či Vášáryová

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  12:20

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 177 volných pozic

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

2. října 2025  6:22,  aktualizováno  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.