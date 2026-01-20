Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta

Městský úřad v Říčanech zahájil přestupkové řízení s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem kvůli pobírání odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Hřibovi hrozí pokuta až 250 tisíc korun. Hřib měl pozici v představenstvu jako člen vedení Prahy vykonávat zdarma, firma mu ale za jeho působení vyplatila 178 tisíc korun. Hřib spáchání přestupku odmítá.
„Potvrzujeme, že pan Hřib nevyužil možnosti, aby byl jeho přestupek projednán v disciplinárním řízení mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny a přestupek bude projednán na MěÚ Říčany,“ řekla Vlnařová České televizi. Možnost vybrat si, jestli se přestupkem bude zabývat úřad, nebo zmíněný sněmovní výbor, má Hřib coby poslanec. Úřad podle mluvčí zaslal Hřibovi oznámení o zahájení řízení.

Hřib se brání, že to byl omyl, na který sám upozornil. „Já jsem žádný přestupek neudělal, naopak jsem na ten omyl sám proaktivně upozornil. Celou věc jsem sám řešil hned, jak jsem zjistil, že mi na ten účet přišly peníze, které už dorazit neměly. A ty jsem následně obratem, co jsem obdržel číslo, vrátil,“ sdělil ČT. Dodal, že tak nevidí žádný důvod, proč by se měl s tímto schovávat za mandátový a imunitní výbor.

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Říčanský úřad předsedu Pirátů podezírá z porušení zákona o střetu zájmů. „V případě tohoto přestupku lze (...) uložit pokutu v rozmezí od pěti do 250 tisíc korun, přičemž (...) nelze uložit napomenutí nebo ustoupit od uložení správního trestu,“ podotkla Vlnařová.

Hřib měl porušit zákon o střetu zájmů tím, že od června do listopadu 2024 pobíral odměnu za své působení v představenstvu PREH. Případem se začali zabývat kriminalisté, kteří dospěli k závěru, že předseda Pirátů trestný čin nespáchal. Porušení zákona o střetu zájmů si ale podle nich měl a mohl být vědom. Případ proto nejprve skončil na Úřadu městské části Praha 10, který ale přestupek projednat nemohl.

„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

„Magistrát a všechny úřady městských částí jsou z projednávání a rozhodování této věci vyloučeny kvůli systémové podjatosti,“ podotkl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Ministerstvo spravedlnosti tak případ předalo právě Městskému úřadu v Říčanech.

