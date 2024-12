Hřib odměnami porušil zákon, měl jednat hned, říká právník. Šéf Pirátů to odmítá

„Zákon o střetu zájmů výslovně zapovídá, aby uvolněný člen zastupitelstva bral odměny za výkon funkce v městské společnosti. Rozhodně je to porušení zákona. Určitě bych se nespokojil s konstatováním, že jde pouze o pochybení té společnosti. Pokud je zákon porušen, pak za to v první řadě odpovídá onen funkcionář,“ vysvětlil iDNES.cz advokát.

Podle Suchomela má Hřibovo jednání znaky přestupku, za který by mu mohla hrozit pokuta až 250 tisíc korun. Šéf Pirátů ale jakékoliv pochybení odmítá s tím, že byl do vedení společnosti jmenován na konci června, na chybu přišel během prázdnin a vše ohlásil na prvním zasedání představenstva na konci září. „Přes letní prázdniny se totiž žádné řádné jednání nekonalo. Jednání představenstva je platforma, na kterou takové věci patří,“ řekl iDNES.cz Hřib.

Za chybu mohla podle Hřiba účetní společnosti PRE. Sám celý případ považuje za vyřešený, protože peníze už vrátil. Kolik celkem od firmy neoprávněně obdržel, ale sdělit odmítl.

„Výši částky jsem neřešil, protože jsem od počátku věděl, že jde o omyl a že to celé budu vracet. K tomu došlo obratem, jakmile mi poskytli platební údaje. Nikomu tedy nevznikla žádná škoda,“ doplnil. Podle televize Nova mělo jít celkem o pět měsíčních platů, tedy zhruba 280 tisíc.

Hřib také poukazuje na to, že podobných případů se v Praze v minulosti stalo více. „Jedná se například o náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09), kterému magistrát poslední dva roky posílal chybně spočítanou vyšší odměnu. A dozvěděl se to od úřadu teprve nedávno,“ připomněl.

Nejvážnější byl v minulosti případ neoprávněného pobírání odměn bývalého náměstka primátora za ČSSD Karla Březiny. Ten podle verdiktu soudu pobíral od roku 2007 do roku 2011 neoprávněně plat za to, že byl předsedou dozorčí rady dopravního podniku. Na odměnách získal 290 tisíc. Funkci ale vykonávat nesměl, neboť působil i v radě firmy Porcela Plus, na jejíž majetek byl vypsán konkurz.

Svoboda chce vysvětlení

Hřibovy odměny řeší i jeho koaliční partneři. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) iDNES.cz řekl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení celé situace. „Je naprosto nepřijatelné, aby vznikaly pochybnosti o tom, zda se někdo z nás nechová podle pravidel. Je také velice nepříjemné, že místo toho, abychom řešili problémy, které Praha řešit musí, například v dopravě, zabýváme se spory, které podkopávají důvěryhodnost úřadu,“ řekl primátor.

Zda může kauza ohrozit budoucnost celé pražské koalice, ale komentovat odmítl. „Potřebuji více podrobnějších informací. Předpokládám, že je od pana náměstka Hřiba brzy dostanu. Po vyhodnocení se rozhodnu, jak budu postupovat,“ upřesnil Svoboda. Na postoj primátora čeká i koaliční STAN. „Máme důvěru v to, že se tím bude zabývat důkladně a že věc nechá prověřit. Koalici to aktuálně neohrožuje,“ řekla iDNES.cz šéfka zastupitelského klubu STAN Kateřina Arnotová.

Opozice chce kauzu řešit příští týden na jednání zastupitelstva. „Budeme chtít vědět, zda peníze vrátil i s odvody za sociální a zdravotní pojištění a daní státu, kterou městská firma za jeho výplatu musela zaplatit. Jinak by totiž společnosti vznikla škoda, kterou by měla vymáhat,“ tvrdí zastupitel a předseda pražského ANO Ondřej Prokop.