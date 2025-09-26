Hřibovi hrozí za čerpání odměn pokuta až 250 tisíc. Případ může znovu řešit policie

O probíhajícím přestupkovém řízení informoval v pátek Deník.cz, který uvedl, že policie se možná k celému případu čerpání odměn znovu vrátí. Státní zastupitelství podle zjištění Deníku totiž obdrželo podnět k přezkoumání celého vyšetřování.
Podle podnětu se mají policisté znovu zaměřit na to, zda kromě porušení zákona o střetu zájmů nedošlo i k porušení dalších zákonů ze strany Hřiba, kterému za čerpání odměn z holdingu hrozí pokuta ve výši 250 tisíc korun.
Předseda Pirátů Hřib se hájí tím, že za odesílání odměn je zodpovědná výhradně dozorčí rada holdingu. „Pokud někdo spáchal přestupek, tak jedině osoba, která byla odpovědná za odeslání těch odměn. To je zřejmě předseda dozorčí rady PRE Holding Tomáš Portlík z ODS, který bude navíc vypovídat u soudu v kauze Dozimetr,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu.
|
Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza
V minulosti také podotkl, že celé přestupkové řízení považuje za nesmysl i proto, že peníze z odměn dávno vrátil. Na stranickém fóru Pirátů už loni v prosinci vysvětloval, že šlo o chybu účtárny.
Policie se čerpání odměn věnovala několik měsíců, přičemž vyslýchala vrcholné pražské politiky a v září potvrdila, že došlo k porušení zákona. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení,“ řekl serveru Neovlivní.cz Petr Štajnc z pražské policie.
Podle Tomáše Portlíka z PRE Holding však Hřib při podpisu smlouvy sám zaškrtl, aby odměny chodily na jeho účet. „Útoky pana Hřiba jsou jen zoufalý pokus zakrýt vlastní selhání. Faktem ale zůstává, že je to on, kdo pět měsíců pobíral neoprávněně 50 tisíc korun z městské firmy, na které neměl nárok, což musel vědět, protože funkci měl zastávat bezplatně,“ uvedl.
|
Neoprávněné odměny pro předsedu Pirátů Hřiba vyšetřila policie. Peníze prý vrátil
„A je to on, kdo to nenahlásil, přestože jako veřejně činná osoba tu povinnost měl. Asi si myslel, že se na to nepřijde. Toliko k transparentnosti předsedy Pirátské stany,“ dodal Portlík.
Členem představenstva PRE Holdingu se Hřib stal loni v červnu. Za pět měsíců si přišel na 280 tisíc korun, podle jeho vyjádření ale šlo o 178 tisíc. Jako uvolněný zastupitel přitom neměl mít nárok ani na odměnu, ani na plat od firmy.