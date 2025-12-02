Bradáčová podala dovolání v kauze exnáměstka ÚZSI. Soud ho dříve osvobodil

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v případu bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. Ten čelil obžalobě z podvodu zneužití pravomoci. Bradáčová žádá zrušení červnového rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který potvrdil Blahutovo osvobození. Informoval o tom server iRozhlas.cz.
Lenka Bradáčová

Lenka Bradáčová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Mohu pouze potvrdit, že nejvyšší státní zástupkyně v této trestní věci podala dovolání. Další podrobnosti nelze sdělit s ohledem na utajovaný režim trestního řízení,“ řekl serveru mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Obžaloba v případu tvrdila, že bývalý náměstek měl informace tom, že český občan, který byl od prosince 2015 zadržován v jedné z afrických zemí pro údajnou protistátní činnost, bude v zemi odsouzen a následně tamním prezidentem omilostněn v očekávání zlepšení bilaterálních vztahů.

Policejní hon na rozvědčíka. Detektivy zajímají exnáměstkovy půjčené miliony

Blahut ale podle státního zástupce v prosinci 2016 nepravdivě informoval ředitele ÚZSI o tom, že existuje možnost zajistit propuštění občana prostřednictvím intervence jedné ze sousedních afrických zemí, a to výměnou za dodávku technického zařízení v hodnotě 190 milionů korun.

Podle iROZHLASu byl českým občanem misionář Petr Jašek, kterého v roce 2015 zadržely súdánské úřady. Blahut podle webu dojednal, že propuštění Čecha vyjedná Egypt a za to země od Česka dostane šest sledovacích zařízení Agáta.

Technické zařízení ale nebylo podle obžaloby ani zakoupeno, jak bylo uvedeno ve svazcích rozvědky, ani nebyly zemi peníze předány, což podle spisu tvrdil Blahut. Podle žalobce šlo o krycí legendy, které měly vzbudit zdání legality vynaložení peněz z prostředků ÚZSI. Žalobce tvrdil, že si Blahut peníze ponechal.

Stamiliony od rozvědky vylákat nechtěl, rozhodl soud o nevině exfunkcionáře

Jednání před soudy byla kvůli ochraně utajovaných neveřejná, veřejně soudy vynesly pouze svá rozhodnutí. Pražský městský soud v dubnu 2023 rozhodl, že nešlo o trestný čin. Soudce Petr Blažek tehdy uvedl, že se neprokázalo, že Blahut jednal v úmyslu někoho obohatit.

„Pokud by byly nějaké prostředky vynaloženy a cílem byla záchrana občana České republiky, nelze tvrdit, že úmysl a motiv jednání obžalovaného směřoval k tomu, aby sebe či jiné obohatil,“ uvedl tehdy soudce. Odvolací senát následně rozhodnutí potvrdil.

Náměstkem civilní rozvědky byl Blahut od září 2014 do ledna 2018. Policie ho obvinila v srpnu 2019. Úřad pro zahraniční styky a informace se zabývá informacemi, které pocházejí ze zahraničí. Může je ale sbírat i na českém území.

