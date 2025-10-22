Soud určí odměnu Altnerovi podle advokátního tarifu, řekla soudkyně

Odměnu právníka Zdeňka Altnera za zastupování ve sporu o sídlo strany SOCDEM (dříve ČSSD) Lidový dům, bude soud určovat podle tehdy platného advokátního tarifu. Nebude vycházet ze smlouvy, podle které měla být odměna ve výši deseti procent z peněz, které strana získala z budovy jako nájemné. Při středečním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 to řekla soudkyně Barbora Šumová.

Altner v listopadu 2016 zemřel, ve sporu pokračují jeho dvě dospělé děti. Soud se ve středu vleklým sporem začal znovu zabývat poté, co mu ho letos v dubnu vrátil odvolací Městský soud v Praze.

Soudkyně i přes námitky Patrika i Veroniky Altnerových konstatovala, že bude rozhodovat v intencích zrušujícího rozhodnutí městského soudu, ale také rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) z roku 2019. NS tehdy konstatoval, že smluvní ujednání o odměně za právní služby není dostatečně určité a není jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal.

Soudní spor mezi potomky Altnera a SOCDEM pokračuje. Podali ústavní stížnost

Zatím není jasné, z jaké částky bude soud advokátní tarif počítat. Soudkyně původně odměnu chtěla určovat ze žádané odměny 18,5 milionu korun, podle Veroniky a Patrika Altnerových by ale měla být částka počítaná z hodnoty zhruba 180 milionů korun. Soud se bude zabývat i částí požadovaných úroků.

Městský soud v dubnu zcela zastavil řízení ve vztahu k části úroků z prodlení z let 2000 až 2016, soud tak bude řešit desetiprocentní úrok až od roku 2016 do zaplacení.

Obvodní soud bude v řízení řešit i výši smluvní pokuty. Ta byla dosud vyčíslená na 0,3 procenta denně z částky 18,5 milionu od července 2000, k loňskému listopadu činila podle Altnerových více než 430 milionů korun. Soud bude mimo jiné řešit, zda není pokuta s ohledem na výši jistiny nepřiměřená.

SOCDEM nemusí platit půl miliardy Altnerově rodině, rozhodl odvolací soud

Podle Šumové důkazy zatím prokazují 17 úkonů, které Altner ve sporu pro tehdejší ČSSD mezi lety 1997 a 2000 vykonal. Altnerovým dědicům stanovila lhůtu 90 dnů, do kdy mohou doplnit důkazy o dalších úkonech, které Altner učinil. Jednání bude pokračovat 16. března. Soudkyně nevyloučila, že na jednání předvolá i některé z dříve vyslechnutých svědků.

„Kvůli nezákonnému a neústavnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2019 jsme v situaci, kdy po 25 letech dokazujeme stejně, jako měl otec dokazovat v roce 2000, což považuji za nehorázný postup Nejvyššího soudu,“ řekl novinářům po jednání Patrik Altner.

„Budeme muset znovu doplňovat všechny důkazy, doplňovat tvrzení a dokazovat, co všechno otec vykonal, byť soud už je teď toho názoru, že otec právní služby sociální demokracii poskytoval řádně, a jen mu nebyla zaplacena odměna,“ řekl Altner.

SOCDEM zaplatí dědicům Altnera půl miliardy za Lidový dům, rozhodl soud

Právní zástupce SOCDEM Jakub Matějíček po jednání řekl, že vyšší soudy dojednání o smluvní odměně označily za neplatné. Doplnil, že soud rovněž potvrdil, že v případně přiznané odměny zohlední peníze, které už strana vyplatila věřitelům Altnera.

Podle původního pravomocného verdiktu pražského městského soudu z roku 2016 měla tehdejší ČSSD Altnerovi vyplatit přes 300 milionů korun, většinu částky tvořila právě smluvní pokuta. Toto rozhodnutí zrušil Nejvyšší soud.

Justice proto řešila požadavek Altnerových znovu, přičemž Obvodní soud pro Prahu 1 loni jejich nárok opět uznal. SOCDEM se odvolala a odvolací soud rozsudek zrušil. Altnerovi podali proti rozhodnutí Ústavní stížnost, tu však soud zamítl s tím, že spor dosud nebyl pravomocně skončený.

Soudy

Advokát Zdeněk Altner
Nejdelší stranickou tradici má Lidový dům, sídlo ČSSD. Starý šlechtický palác socialisté koupili už v roce 1907 a po restitucích se do něj opět vrátili.
Patrik a Veronika Altnerovi na tiskové konferenci ke kauze Lidový dům a sporu s ČSSD. (18. června 2019)
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vypovídá u Obvodního soudu pro Prahu 1, který zahájil nové kolo řešení sporu v kauze Lidový dům. Podle původního zrušeného verdiktu měla sociální demokracie dědicům vyplatit přes 300 milionů korun za právní služby, které jí poskytl právník Zdeněk Altner. Vzadu jsou Altnerovi dědicové Veronika Altnerová a Patrik Altner (vlevo) a jejich advokát Václav Veselý. (13. listopadu 2020)
20 fotografií
