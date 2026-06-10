Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

„Dnes zemřela paní Zdena Mašínová, statečná a milá žena, dcera Josefa Mašína, člena protinacistického odboje a sestra Ctirada a Josefa Mašína. Čest její památce!“ uvedla ve středu odpoledne Konfederace politických vězňů ČR na svém facebookovém účtu, což později potvrdil i historek Petr Blažek.
Zdena Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 československému důstojníkovi, ruskému legionáři Josefu Mašínovi st., který se za okupace stal jedním z hrdinů odboje (v roce 1942 popraven nacisty), a Zdeně Mašínové, vynikající klavíristce a první ženské absolventce zeměměřičství na ČVUT.
Do odbojové činnosti bratrů Josefa a Ctirada se nezapojila pro své pohybové postižení. Prodělala 20 operací, tu poslední letos. Její smrtelně nemocnou matku utrápili v roce 1956 komunisté v pankrácké věznici. Zasypali ji v neoznačené šachtě hřbitova v Ďáblicích.
Zdenu Mašínovou ml. komunisté po úniku jejích bratrů do Západního Berlína vyslýchali, věznili a trýznili. Popravili její blízké včetně strýce Ctibora Nováka. Ji propustili a nasadili na ni mnoho agentů, kteří se vydávali za její přátele.
Po roce 1989 získala Zdena Mašínová ml. v restitucích domy v Olomouci a část otcova statku v Lošanech na Kolínsku. O větší díl statku se soudí - stát jej bratrům Mašínovým nevrátil, protože nemají české občanství.