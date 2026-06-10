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Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

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  18:26
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně bojovala proti komunistům. Její úmrtí oznámila Konfederace politických vězňů ČR.
V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a protinacistickému odbojáři, generálu Josefu Mašínovi. Na snímku je sestra bratrů Mašínových Zdena Mašínová. (26. srpna 2022) | foto: MAFRA

Zdena Mašínová, nejmladší ze tří dětí ruského legionáře a protinacistického
Zdena Mašínová na chátrajícím statku v Lošanech na Kolínsku, o nějž se dlouhá...
Rodina Mašínových za války v roce 1944. V popředí zleva Zdena Mašínová, babička...
Zdena Mašínová
13 fotografií

„Dnes zemřela paní Zdena Mašínová, statečná a milá žena, dcera Josefa Mašína, člena protinacistického odboje a sestra Ctirada a Josefa Mašína. Čest její památce!“ uvedla ve středu odpoledne Konfederace politických vězňů ČR na svém facebookovém účtu, což později potvrdil i historek Petr Blažek.

Zdena Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 československému důstojníkovi, ruskému legionáři Josefu Mašínovi st., který se za okupace stal jedním z hrdinů odboje (v roce 1942 popraven nacisty), a Zdeně Mašínové, vynikající klavíristce a první ženské absolventce zeměměřičství na ČVUT.

Do odbojové činnosti bratrů Josefa a Ctirada se nezapojila pro své pohybové postižení. Prodělala 20 operací, tu poslední letos. Její smrtelně nemocnou matku utrápili v roce 1956 komunisté v pankrácké věznici. Zasypali ji v neoznačené šachtě hřbitova v Ďáblicích.

Zdenu Mašínovou ml. komunisté po úniku jejích bratrů do Západního Berlína vyslýchali, věznili a trýznili. Popravili její blízké včetně strýce Ctibora Nováka. Ji propustili a nasadili na ni mnoho agentů, kteří se vydávali za její přátele.

Po roce 1989 získala Zdena Mašínová ml. v restitucích domy v Olomouci a část otcova statku v Lošanech na Kolínsku. O větší díl statku se soudí - stát jej bratrům Mašínovým nevrátil, protože nemají české občanství.

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