Zdechovský nesouhlasí s vyřazením z aktivních záloh. Obrátil se na Ústavní soud

Autor: ,
  13:46
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) podal ústavní stížnost proti verdiktu, podle kterého nemohou členové Evropského parlamentu v době výkonu mandátu působit i v aktivní záloze české armády. Stát nemá podle něj lidem upírat možnost bránit svoji zemi. O podání stížností informoval eurposlanec na svém webu.
Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Europoslanec Tomáš Zdechovský na programové konferenci KDU-ČSL S láskou ke všem...
7 fotografií

„Nejde jen o mě – jde o princip. Stát by neměl trestat občany za to, že chtějí sloužit své zemi,“ uvedl Zdechovský.

O vyřazení europoslance rozhodlo po novele zákona Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Zdechovský podal neúspěšnou žalobu ke krajskému soudu a poté kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Uplatnil námitky k formě rozhodnutí vojenského velitelství i řadu výhrad k obsahu a výkladu zákona.

NSS dospěl k závěru, že cílem právní úpravy je to, aby stát i mezinárodní instituce zůstaly v době krizových situací funkční. Stejné omezení se vztahuje také třeba na členy vlády, české poslance a senátory, hejtmany a některé úředníky či diplomaty.

Europoslanec Zdechovský nesmí sloužit v aktivních zálohách, rozhodl soud

„Požadavku, aby stěžovatel mohl jako europoslanec být zároveň členem aktivních záloh, nelze vyhovět. Takový požadavek by znamenal popření a přetvoření aplikované právní úpravy, které není úlohou moci soudní,“ stojí v rozsudku NSS, který nyní přezkoumá Ústavní soud.

Zdechovský poukazoval na to, že v minulosti v aktivní záloze bez problémů sloužil. Neexistuje prý žádný racionální důvod odpírat komukoliv dobrovolnou službu v zájmu obrany vlasti. Je žádoucí, aby i politicky činní lidé znali prostředí armády.

Zdechovský se omluvil za humorný obrázek. Pozdě, ale přece, reagoval advokát

„Novela branného zákona, která zakazuje europoslancům sloužit v aktivní záloze, byla podle mého přesvědčení přijata ‚na míru‘. Dopadá fakticky na jediného člověka – na mě,“ uvedl Zdechovský. Novelu braného zákona považuje za účelovou a požaduje její zrušení.

Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014, své zapojení do aktivní zálohy v minulosti opakovaně zmiňoval. Upozorňoval také na prospěšnost aktivních záloh.

Jedná se o formu dobrovolného převzetí branné povinnosti, kdy občané s běžným civilním zaměstnáním absolvují vojenská cvičení. Když je to potřeba, jsou povoláváni k doplnění profesionální armády.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury...

Ve středu se v Hradci Králové sešla Rada České televize, která mimo jiné řeší návrh zákona o médiích veřejné služby. „Odborná diskuze měla proběhnout, ale neproběhla. Návrh jsem získal včera. Už nyní...

15. dubna 2026  10:44,  aktualizováno  13:54

Schillerová chce déle nezapočítávat vyšší výdaje na obranu do limitu výdajů

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036. Svůj návrh představila při druhém...

15. dubna 2026  12:10,  aktualizováno  13:50

Zdechovský nesouhlasí s vyřazením z aktivních záloh. Obrátil se na Ústavní soud

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) podal ústavní stížnost proti verdiktu, podle kterého nemohou členové Evropského parlamentu v době výkonu mandátu působit i v aktivní záloze české armády. Stát...

15. dubna 2026  13:46

Hasiči zlikvidovali požár ubytovny a vyčíslili škodu. Střechu dál monitorují

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově hasiči ukončili zásah. Oheň je zlikvidovaný, na místo se ale budou vracet ke kontrole střechy pomocí termokamer. Předběžná škoda podle...

15. dubna 2026  8:25,  aktualizováno  13:43

Dělej, krev. Haló, slyšíte mě? Policisté zachránili muže, který se vážně pořezal

Policisté pomohli zachránit muže

Bleskovou záchrannou operaci mají za sebou policisté z Prahy 6. Pomáhali muži, který doma nešťastně propadl skleněnými dveřmi a zabodl si do podpaží střep. Z hluboké rány masivně krvácel a omdléval.

15. dubna 2026  13:43

ODS představí svůj balíček opatření na ochranu průmyslu v reakci na válku v Íránu

Přímý přenos
Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Stínová vláda ODS projedná balíček opatření na ochranu českého průmyslu v reakci na válku v Íránu, stavební řízení i situaci veřejnoprávních médií. Tiskovou konferenci stínové vlády ODS avizovala na...

15. dubna 2026  13:34

Opilec naboural sloupek i auto, ale chtěl jet dál. Pohotový svědek mu sebral klíčky

Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky...

Nehodu opilého řidiče vyšetřují od úterka policisté z Olomoucka. Muž tam sedl za volant přestože byl ve stavu, kdy jízdu očividně nezvládal. Nakonec ho zastavil až zásah svědka jeho počínání.

15. dubna 2026  13:31

Trump: Napsal jsem Siovi, ať neposílá zbraně Íránu. Napsal mi, že to nedělá

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Americký prezident Donald Trump řekl, že v dopise požádal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga, aby nedodával zbraně Íránu. Čínský prezident podle šéfa Bílého domu odpověděl, že to nedělá. Trump...

15. dubna 2026  13:15,  aktualizováno  13:30

Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Policejní auto.

Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce ze Znojemska minulý týden podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na ubytovně. Hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Je...

15. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  13:29

Definitivní tečka za kauzou Stoka. Soud opět zprostil obžaloby dva podnikatele

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka. Podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem....

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  13:21

„Už dva roky nikdo nereaguje.“ Vyplácení peněz za nezákonné sterilizace vázne

Premium
ilustrační snímek

Vinou druhých přišly o možnost mít děti, nyní mají stovky žen potíže s úřady. Z měsíčních lhůt u vyplácení odškodnění za protiprávní sterilizace jsou někdy roky. Redakci iDNES.cz svůj případ popsala...

15. dubna 2026

Rutte probere s Babišem summit NATO i české závazky. Dorazí zítra

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte na setkání ministrů...

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek navštíví Česko. Setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na programu je společná tisková konference, oznámila aliance. Podle Babiše se budou bavit o...

15. dubna 2026  10:50,  aktualizováno  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.