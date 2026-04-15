Zdechovský nesouhlasí s vyřazením z aktivních záloh. Obrátil se na Ústavní soud

„Nejde jen o mě – jde o princip. Stát by neměl trestat občany za to, že chtějí sloužit své zemi,“ uvedl Zdechovský.
O vyřazení europoslance rozhodlo po novele zákona Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Zdechovský podal neúspěšnou žalobu ke krajskému soudu a poté kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Uplatnil námitky k formě rozhodnutí vojenského velitelství i řadu výhrad k obsahu a výkladu zákona.
NSS dospěl k závěru, že cílem právní úpravy je to, aby stát i mezinárodní instituce zůstaly v době krizových situací funkční. Stejné omezení se vztahuje také třeba na členy vlády, české poslance a senátory, hejtmany a některé úředníky či diplomaty.
|
Europoslanec Zdechovský nesmí sloužit v aktivních zálohách, rozhodl soud
„Požadavku, aby stěžovatel mohl jako europoslanec být zároveň členem aktivních záloh, nelze vyhovět. Takový požadavek by znamenal popření a přetvoření aplikované právní úpravy, které není úlohou moci soudní,“ stojí v rozsudku NSS, který nyní přezkoumá Ústavní soud.
Zdechovský poukazoval na to, že v minulosti v aktivní záloze bez problémů sloužil. Neexistuje prý žádný racionální důvod odpírat komukoliv dobrovolnou službu v zájmu obrany vlasti. Je žádoucí, aby i politicky činní lidé znali prostředí armády.
|
„Novela branného zákona, která zakazuje europoslancům sloužit v aktivní záloze, byla podle mého přesvědčení přijata ‚na míru‘. Dopadá fakticky na jediného člověka – na mě,“ uvedl Zdechovský. Novelu braného zákona považuje za účelovou a požaduje její zrušení.
Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014, své zapojení do aktivní zálohy v minulosti opakovaně zmiňoval. Upozorňoval také na prospěšnost aktivních záloh.
Jedná se o formu dobrovolného převzetí branné povinnosti, kdy občané s běžným civilním zaměstnáním absolvují vojenská cvičení. Když je to potřeba, jsou povoláváni k doplnění profesionální armády.