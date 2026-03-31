Europoslanec Zdechovský vybírá peníze pro seniora, který napadl Babiše berlí

Frýdecko-místecký okresní soud v lednu Nogolovi uložil za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví trest vězení na jeden rok s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Peněžitý trest, který žádala obžaloba, však neudělil. Žalobce se proto odvolal, a případ tak zamířil ke krajskému soudu. Ten minulé pondělí odvolání státního zástupce zamítl a peněžitou sankci k trestu nepřipojil.
Podle europoslance Tomáše Zdechovského je však i přesto jeho situace vážná, proto se mu rozhodl pomoci. „Pan Nogol se na mě obrátil před zhruba 14 dny s tím, jestli bych mu nepomohl. Byl velmi zoufalý, neměl právníka, ani na zaplacení případné pokuty či pomoci od advokáta. Po vyslechnutí jeho příběhu jsem se rozhodl, že mu pomůžu,“ uvedl Zdechovský pro redakci iDNES.cz.
Na sociálních sítích v pátek sdílel výzvu na podporu invalidního důchodce, přiložil také jeho bankovní účet. „Chybu může udělat každý z nás. Ale je důležité ji uznat, litovat a už ji nikdy neopakovat. Chci vás požádat o totéž. Pomozme mu znovu se postavit na nohy. I malá částka může znamenat velkou změnu,“ napsal v příspěvku.
Kolik se podařilo ve sbírce vybrat, není jasné. Podle Zdechovského muži však opravdu několik lidí přispělo. „Napsal mi začátkem týdne zprávu, že moc děkuje, že mu už něco od lidí přišlo a že mu to moc pomůže. Myslím si, že každý potřebuje druhou šanci. Věřím, že už nikdy nic podobného neudělá,“ míní europoslanec.
Incident se stal loni 1. září odpoledne. Nogol k Babišovi přistoupil na předvolebním mítinku v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předsedu hnutí ANO následně ošetřili v nemocnici.
Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.