Turek a Rajchl dělají ostudu, tvrdí Zdechovský. V Bruselu obavy nemají, řekl Knotek

  13:36
Kauzy kolem poslance Motoristů Filipa Turka a poslance SPD Jindřicha Rajchla dělají Česku ostudu. V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova to řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Podle europoslance za ANO Ondřeje Knotka ale zahraniční politici spíše kvitují návrat konzervativnějších hodnot do české politiky.
Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Hostem pořadu Rozstřel je Ondřej Knotek, europoslanec za ANO
Europoslanec Ondřej Knotek
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Zatímco Knotek řekl, že jednání o sestavení nového kabinetu postupuje kupředu a vláda by mohla vzniknout brzy, Zdechovský má z celého procesu rozporuplné pocity. „Zatím to vypadá, že řada koaličních poslanců má problémy se svými hereckými nebo facebookovými profily. Tak uvidíme, co se ještě do toho, než bude tato vláda jmenována, vyvrbí,“ okomentoval.

Zdechovský tak narážel jak na kauzu kolem facebookových příspěvků poslance Motoristů Filipa Turka, tak i sexuálně explicitní video, ve kterém údajně vystupuje poslanec za SPD a předseda PRO Jindřich Rajchl.

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

„Musím říct, že ten měsíc přinesl obrovskou ostudu pro Českou republiku. Nacistické zmínky pana kolegy Turka na jeho profilu z minulosti nebo herecké výkony pana Rajchla určitě téhle vládě na důvěryhodnosti nepřidávají,“ dodal Zdechovský.

Knotek na jeho slova reagoval tím, že nikdo z jeho kolegů v Bruselu napříč frakcemi nezmínil žádné velké obavy ohledně Turka ani Rajchla. „Spíše měli radost, že by se Česká republika mohla vrátit ke konzervativnějším hodnotám,“ řekl.

Je otevřeně rasistický už roky. Muž, který zachytil Turkovy příspěvky, odhalil identitu

„Mě nezajímá soukromí. Ať si každý v soukromí dělá, co chce. Mě zajímá to, že jestli někdo, kdo má proruské názory, tvrdí, že tradiční rodina je on, kamarád a jeho manželka. Myslím, že i v těch konzervativních kruzích, kde já se tedy pohybuji daleko déle než Ondřej, neslyším úplné nadšení,“ argumentoval Zdechovský.

Knotek dodal, že se při jednání o sestavování vlády musí počítat s drobnými komplikacemi. Filip Turek byl hned po skončení voleb kandidátem Motoristů na post ministra zahraničí, k tomu měl ale výhrady i prezident Petr Pavel. Předseda Motoristů Petr Macinka si ale při vyjednávání se šéfem ANO Andrejem Babišem stál za tím, že by se Turek měl stát ministrem. Sám Macinka je kandidátem na ministra životního prostředí, proti jeho nominaci protestovaly stovky vědců, kteří upozornili na jeho dřívější vyjádření.

„Nejférovější by bylo vzdát se dotací“

Europoslanci debatovali také o tom, jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů, pokud bude jmenován premiérem. Podle zákona bude mít na řešení třicet dní od jmenování. Prezident Pavel jej zatím předsedou vlády nejmenoval, pověřil jej jen jednáním o sestavení vlády.

„Já pevně věřím, že se teď ukáže jako veliký politik a že se zřekne veškerých dotací pro Agrofert. To by bylo nejférovější řešení. Tomu bych zatleskal,“ řekl Zdechovský.

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Pokud by Andrej Babiš přenechal dotace ve prospěch Česka, ukázalo by to hnutí ANO v novém světle, dodal Zdechovský. „Ale vzhledem k tomu, že s ohledem na minulost nepočítáme s tím, že by se těch dotací chtěl zřeknout, tak uvidíme, co to přinese,“ uvedl.

Knotek upozornil, že Babiš už krátce po volbách seznámil prezidenta s několika variantami řešení střetu zájmů. Podle něj jsou mezi nimi varianty, kterými se naplní jak český, tak i evropský zákon.

Babiš se pouští do bitvy s Hradem, vláda bude až příští rok, říká politolog

Babiš ale stále musí se svým řešením seznámit i veřejnost. „Nikdo se nevyhýbá tomu říct to veřejnosti. Jde o to, že jsou tu nějaké varianty, které jsou právně i hospodářsky složité. Není to jedna jednoduchá transakce. Nebudu se pouštět do spekulací, jaké ty varianty jsou,“ řekl Knotek. Lidé se podle něj o Babišově rozhodnutí dozví včas. Cokoliv, co šéf hnutí ANO řekne před uplynutím třicetidenní lhůty po jmenování, označil Knotek za vstřícné gesto.

Podle Zdechovského se má na otázky ohledně střetu zájmů ptát právě Pavel. „Pokud toto nevyřeší, tak kdyby chtěl Petr Pavel ještě někdy kandidovat, budou se ho na to lidé ptát,“ zdůvodnil.

„Prezident má právo se zeptat, ale není nad zákonem. Zákon říká měsíc od jmenování a pan Babiš hned na začátku sdělil panu prezidentovi několik variant,“ zopakoval Knotek.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

