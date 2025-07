Knotek si podle Zdechovského počínal v Evropském parlamentu amatérsky, když dostal na starost klimatickou legislativu na rok 2040 a rovnou návrh Green Dealu zamítl místo toho, aby si nejprve nechal vypracovat patřičné studie. „To je jako hrát poker a ukazovat všem karty,“ míní Zdechovský.

Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Kolega Knotek z ANO 2011 se opět ukázal, že po 6 letech v Evropském parlamentu si počíná jako totální amatér! Dostal na starost klimatickou legislativu na rok 2040, kde si mohl povodit celou komisi a Evropský parlament a ukázat, jak jsou některé klimatické návrhy absurdní.



Právě narážku na karetní hru si ale nechce nechat Ondřej Knotek líbit. „Ty bys ale raději hrál divadlo, předstíral vyjednávání a pak teatrálně ustoupil. Ostatně jako vždy,“ poslal redakci iDNES.cz své vyjádření směrem ke Zdechovskému.

„Když jde o Green Deal, který ohrožuje evropský průmysl, je potřeba jednat bez rukavic. Mimochodem, ještě jsem nezažil, aby na tak důležitou věc dostal zpravodaj jen osm dní a ještě na počátku letní pauzy,“ stěžuje si Knotek. Navíc Zdechovského osočil z toho, že s nápadem na krátkou lhůtu pro zpravodaje přišla lidovecká frakce, ve které Zdechovský působí. „Proti tomu jsi na frakci vystoupil, nebo jsi jim nestál ani za to, aby ti to řekli?“ ptá se ironicky Knotek. „Ty jsi zvyklý hrát pro publikum, já hraju za lidi,“ píše také ve vyjádření, které následně zveřejnil také na síti X.

Celá slovní přestřelka se týká Knotkova odmítnutí návrhu obsahující cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040, který představila Evropská komise minulý měsíc. Podle platné legislativy má Unie do roku 2030 snížit emise o 55 % a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

„Evropská komise chce rychleji snižovat emise skleníkových plynů, ať to stojí, co to stojí. Odnesou to ale především Evropané,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě Knotek jako důvod odmítnutí návrhu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský na sebe naposledy upozornil v červnu, kdy oznámil, že podal k evropským institucím na 300 podnětů týkajících se podezření ze zneužívání evropských peněz na Slovensku. Tím si vysloužil podrážděné reakce řady slovenských politiků. Premiér Fico ho dokonce označil za nájemného politického vraha.