Zdechovský se omluvil za humorný obrázek. Pozdě, ale přece, reagoval advokát

  8:14
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se v noci na pátek na síti X omluvil advokátovi Petru Němcovi za to, že šířil na sociálních sítích humorný obrázek s jeho profesní podobiznou ve volební grafice. Reagoval tak na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v první polovině ledna Zdechovského dovolání odmítl. Pominul tak odkladný účinek a Zdechovskému kvůli nesplněné povinnosti omluvy hrozila exekuce.
Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)
Lidovec Tomáš Zdechovský při zahájení kampaně koalice SPOLU k volbám do...
Tisková konference koalice SPOLU k volbám do Evropského parlamentu. Petr Fiala,...
Europoslanec Tomáš Zdechovský na programové konferenci KDU-ČSL S láskou ke všem...
„Omlouvám se, že jsem dne 20. 8. 2021, 21. 8. 2021 a 27. 8. 2021 neoprávněně zasáhl do práv Petra Němce použitím jeho profesní fotografie a její stylizace do volební grafiky uskupení Piráti a Starostové,“ uvedl Zdechovský na svém účtu. Znění omluvy plyne z pravomocného rozsudku.

„Sice klasika, omluva o půlnoci a pak zaházet spoustou příspěvků, ale i tak děkuji. Mrzí mne, že to trvalo tak dlouho, ale je fajn, že justice dala limity dezinformacím,“ napsal poté Němec na síti X.

Zdechovský před sněmovními volbami v roce 2021 sdílel obrázek napodobující kampaň konkurenčních Pirátů a Starostů s advokátovou fotkou a textem „Když si z nás budete dělat srandu, podáme trestní oznámení“. Obrázek se pak šířil na sociálních sítích. Podle Němce šlo o použití autorského díla v politické kampani. Na Zdechovského podal úspěšnou žalobu na ochranu osobnosti.

Zdechovský se neomluvil za meme a nyní čelí exekuci. Soud požádal o odklad

Podle Zdechovského je to absurdní, uměle vytvořený spor. „Zaprvé z důvodu, že jednání, za které chce omluvu, jsem neučinil. Zadruhé se jednalo o satiru, humor, nadsázku. Zatřetí vycházel tento humorný meme z jednání samotného žalobce. Začtvrté mu žádná újma nebyla způsobena,“ sdělil Zdechovský ve čtvrtek. Podá podle svých slov ústavní stížnost, ta však sama o sobě nemá odkladný účinek.

16. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  8:34

Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády.

16. ledna 2026  7:35,  aktualizováno  7:42

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít historický přínos pro obě strany. Na úvod pátečního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem to v Pekingu řekl kanadský premiér...

16. ledna 2026  7:25

Banky poskytly loni hypotéky za 406 miliard korun. Jde o druhou největší cifru za 30 let

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce...

16. ledna 2026

Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok...

16. ledna 2026  6:23

Machadová dala Trumpovi svou nobelovskou medaili. Prezident si ji nechá

Americký prezident Donald Trump pózuje s medailí, kterou mu předala nositelka...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek v Bílém domě sešel s nositelkou Nobelovy ceny Maríou Corinou Machadovou. Ta mu předala svou medaili, která se k tomuto ocenění váže. Trump si ji plánuje...

15. ledna 2026  22:16,  aktualizováno  16. 1. 6:16

Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Pes ve sněhu

Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Pořekadlo, které platí jen obrazně. Ve skutečnosti sníh čistý není. A to ani ve chvíli, kdy právě padá k zemi. Rozbory provedené zdravotníky a hygieniky v Ostravě...

16. ledna 2026

Družstevní byty na kraji Brna obsadí i singles, pro rodiny jsou často malé

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:07

Nová koalice chce v parlamentu zastavit růst sociálních odvodů u OSVČ

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (13. ledna 2026)

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných bude v pátek projednávat Sněmovna. Poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vláda Andreje Babiše budou prosazovat...

16. ledna 2026

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

