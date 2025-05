Podle posledního volebního modelu STEM by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo ANO s 32 procenty, koalice SPOLU by získala 20,7 procent. Jako třetí by skončilo SPD s 12,6 procenty. Do dolní komory Parlamentu by se ještě dostalo hnutí STAN, Piráti a Stačilo!.

„Frustraci voličů rozumím. Netvrdím, že jsme nedělali chyby. Nyní musíme voliče přesvědčit a vysvětlit naše kroky,“ řekl Stanjura z ODS, který bude kandidovat v Moravskoslezském kraji proti předsedovi hnutí ANO Andrejovi Babišovi nebo proti celostátní lídryni Stačilo! pro podzimní sněmovní volby Kateřině Konečné.

Ministr financí neočekává, že by v Moravskoslezském kraji vyhrál. „Reálně cílíme na to, abychom byli na druhém místě a obhájili alespoň šest mandátů,“ řekl.

Poslanci vládní koalice ve středu napodruhé našli nejtěsnější většinu pro změnu financování školních kuchařek, uklízeček, školníků, účetních a dalších nepedagogických pracovníků. Nově se o to místo státu mají starat obce a kraje.

Zmiňovaní pracovníci se však bojí propouštění z důvodu nedostatku finančních prostředků. „V letošním roce na to peníze ve státním rozpočtu jsou, tak jako v předchozích letech,“ ujistil Stanjura. „Jak ale budou reagovat od příštího roku jednotliví zřizovatelé, kdy už to bude jejich kompetence, stát samozřejmě neví,“ dodal.

Stanjura v pořadu hovořil také o platech státních zaměstnanců. Celkový objem těchto platů je podle něj o sedm procent vyšší než v roce 2024. Přiklonil se k tomu, že přidávat by se mělo systémově všem. „Když přidáte jedné skupině, ozvou se ostatní,“ dodal k tomu, že ministři volají o přidání ve svých sektorech.

„Jednání probíhají,“ uvedl Stanjura na otázku, zda se stihne na začátku července přidat policistům či hasičům. „Je konec května, toho času už ale tedy moc nezbývá,“ připustil.