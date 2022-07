Požár podcenili, senátor volal vnitro. Pro park bylo suché dřevo sranda, říká

Ačkoliv v Českém Švýcarsku hoří už od neděle, posily z dalších krajů přišly až v úterý. Bylo to pozdě?

Nejsem hasič, ale v pondělí po obědě jsem nabyl dojmu, že se to podcenilo. Nevím, z jakých důvodů. Viděl jsem rozsah požáru a slyšel zprávy od hasičů, hlavně dobrovolných. Zavolal jsem proto šéfovi hasičů do Prahy (generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíru Vlčkovi, pozn. red.).

Ten o požáru sice informovaný byl, ale zdálo se mi, že to vnímal spíše zlehčeně a myslel, že je vše pod kontrolou. Protože to bylo opravdu vážné, zavolal jsem ještě za půl hodiny ministrovi vnitra Rakušanovi. Možná to mohlo být o půl dne dřív, nedokážu říct, nejsem odborník na hašení lesů. Zásadní ale podle mě je, že jsme o tom věděli léta.

Jak to myslíte?

Já vůbec nerozporuji přístup národního parku, podle kterého byl rozsah kůrovce tak masivní, že už nebylo možné zasahovat a nechalo se to na přírodě, ať si poradí. Jako zástupci obcí jsme ale upozorňovali na to, že jestliže tady necháme 2,5 milionu kubíků suchého dřeva, vyplývají z toho dvě zásadní věci: zvýšené požární nebezpečí, na které se musíme připravit, a dopad na cestovní ruch a stav komunikací. K tomu měl park přihlížet a bohužel se to ignorovalo.

Ze starostů i dobrovolných hasičů, kteří na to upozorňovali, si naopak dělali srandičky. Na dopisy, které jsme psali na správu parku, jsme nedostali ani odpověď. I nucená jednání probíhala tak, že starostovi říkali: „Moc koukáš na americké akční filmy.“ Nebo protože den předtím byly ve zprávách požáry v Austrálii, tak mu řekli: „Moc koukáš na zprávy.“

K dlouhodobému aspektu se ještě vrátíme. Říkal jste, že pan Vlček, šéf hasičů, měl pocit, že vše je relativně v pořádku.

V tu chvíli ano. Přišlo mi, že o situaci ví, ale možná nemá všechny informace, případně nejsou úplně realistické. Současně jsem ale získal dojem, že to chce řešit. A musím říct, že během hodiny od telefonátu se začaly dít věci a rozhýbalo se to masivně. Když pochopili, že to je velké, systém zafungoval. Ačkoliv na Prahu často nadáváme, tady to nebyl její problém.

Zbyněk Linhart nestraník, od října 2014 je senátorem za hnutí STAN, předsedá Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

od roku 2020 je zastupitelem Ústeckého kraje

mezi roky 2002 a 2014 byl s půlroční přestávkou starostou města Krásná Lípa na Děčínsku, nyní je 2. místostarostou

V neděli i v pondělí se to hodně podceňovalo i mediálně. Vše se ututlávalo, že to je v pohodě a máme to pod kontrolou. Vedly se debaty o tom, že příroda si poradí, že jde jen o to ochránit sídla. To ke zlepšení situace také nepřispívalo. Ano, zavolal jsem do Prahy mimo systém, ale tak to člověk občas udělat musí.

Šéf hasičů Ústeckého kraje Roman Vyskočil tvrdí, že jednotky byly od počátku nasazeny standardně.

No vidíte, standardně... zjevně máme standardní požár v lese, o kterém nám správci národního parku říkali, že to dřevo nehoří. Takže asi nějaký problém je, ale já fakt nejsem odborník, takže jestli to tvrdí, asi fakt máme standardní požár no.

Samozřejmě, on to asi říkat musí, protože to měl na starost. Já v regionu žiju celý svůj život, s těmi lidmi se znám. Místním hasičům, především těm dobrovolným, věřím. Když mi něco říkají a řeknou mi to čtyři lidi - mezi nimi i profík, který to dělá třicet let - a já vidím ze svého domova na dálku patnáct kilometru něco nevídaného, je lepší to zalarmovat, než být zticha.

Krajský šéf hasičů kritiku odmítá Ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil v pondělí odmítl, že by po nedělním začátku požáru situaci podcenili. Za rozšířením požáru z původně sedmi hektarů na plochu až 1 200 hektarů stojí podle něj hlavně sucho a vítr. „Já si nemyslím, že by na začátku bylo podcenění situace. Byl to standardní požár, byly povolávané jednotky dle poplachových plánů. Celý zásah nám komplikovalo dlouhodobé sucho, velké množství hořlavého materiálu v této oblasti, kterou nechával národní park přírodě. Jsou tam cesty, které se neudržují. Silný vítr, který se měnil, pak roznášel požár na několik dalších samostatných ohnisek ve složitém nepřístupném terénu,“ uvedl Vyskočil. V lesích zůstalo velké množství dřeva po kůrovcové kalamitě. Do hašení se hned na začátku zapojily dva policejní vrtulníky. Terén, ve kterém hoří, je velmi členitý, poradit si musí hasiči se skalami i příkrými stráněmi.

Proč si o pomoc z Prahy neřeklo vedení zásahu dříve? Byla to strategie nechat požářiště vyhořet samovolně, nebo si mysleli, že to zvládnou sami?

Můžeme si myslet leccos. Do jisté míry to od někoho strategie být mohla: ‚tak to necháme, čím víc to vyhoří, tím víc budeme mít divočiny a přírodního lesa‘. Tak principy skutečně fungují, jezdím po světových národních parcích a vím, že se masivně řízeně vypaluje. Chápu to. Akorát my jsme ve střední Evropě v kulturní krajině a k některým věcem musíme přistupovat trochu jinak.

Proč se to zlehčovalo, nevím. Jsem bývalý ekologický aktivista, čtyřicet let jsem v Českém svazu ochránců přírody, jsem předsedou Výboru životního prostředí Senátu. A vím, že na mnoho věcí jsme dlouhodobě upozorňovali tady i na ministerstvu životního prostředí, v zásadě bez reakce. Je to smutný příběh a tohle je jen dílčí věc. Dva a půl milionu kubíků seschlého dřeva... to nebyla otázka jestli, ale kdy a jak se na to připravíme. A my o tom v podstatě ani nesměli mluvit.

Nesměli mluvit ve smyslu, že to nechtěli řešit?

Ano, hlucho. Vy něco říkáte a hlucho. Bylo jedno, jestli jim to říkají starostové, dobrovolní hasiči, nebo předseda výboru životního prostředí Senátu, který je shodou okolností z místa. Nic se nedělo, nikdo neodpověděl, ani aby řekl: „Běžte do ha*zlu!“

Systém stojí na dobrovolných hasičích

Co by se mělo stát, aby se podobná situace neopakovala? Podle vás by nemělo být v lese ponecháváno suché dřevo?

To je na větší debatu, ať se klidně vede. Správa národního parku se ale už rozhodla, že tam ponecháváno bude. My jsme jejich rozhodnutí respektovali, chápu ochranářský pohled. Má to ale své limity, jsme v osídlené oblasti a nese to s sebou třeba právě zvýšené požární nebezpečí.

Takže řešením by bylo třeba lépe vybavit hasiče?

Ano. Kdybych to zevšeobecnil, hasičský systém v České republice je na profících založený jen částečně. Z velké části stojí na dobrovolných hasičích, kteří jsou základem celého systému. A my bychom na ně měli myslet víc, nejen pokud jde o vybavení. Ti lidé to dělají ve svém volném čase a zadarmo. Přitom to je na nich.

Až to tady vyhasne, tak pak další týden, možná i více, budou na místě dobrovolní hasiči a budou to na náklady měst dohašovat. Profíci už budou na stanici. To je logické, musí tam být, kdyby hořelo někde jinde. Ale systém je postavený na dobrovolnících a my na to nemůžeme donekonečna jako stát spoléhat.

Jak to nyní vypadá v Krásné Lípě? Bojí se lidé, že se může požár rozšít až k vám?

Samozřejmě se místní obávají. Viděli jsme dým, o kterém nikdo nechápal, že to je dým. Když to tady na půl dne zahalilo nebe a byla tma, mysleli jsme, že to jsou nějaké mraky. Ve dne padal popílek na hlavu. Viděli jsme něco, co ještě nikdy v životě. Když jsme se v noci podívali na oblohu, šla od požáru zář, o které pamětníci říkali, že tak to vypadalo, když bombardovali Drážďany.

Druhá věc je, jak se nás to dotýká. Správa národního parku ve středu park zavřela, načež to odvolala. Všude tady jsou stále vyvěšené cedule, pásky, závory, a to i v místech, kde to nemá vůbec smysl. Navíc dopad na cestovní ruch, na podnikání bude po dvou letech covidu fatální. Lidé se konečně mohli nadechnout a je půlka sezony a lidé ruší pobyty. Nepřímo to dopadá i na lidi, co jsou od požáru daleko.